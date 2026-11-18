在多米尼加共和国，一名年轻女子在参与一项热门的TikTok挑战时不幸身亡。这起事故发生在一场速食比赛中。

卡蒂亚·阿劳霍当时正与朋友们一起拍摄一段以“石头、剪刀、布”游戏为题材的视频。 根据挑战规则，每轮输掉的参与者必须跑到指定地点再跑回来，而获胜者则留在餐桌旁，试图从共同的份量中吃下尽可能多的食物。

在多米尼加共和国的圣克里斯托瓦尔，年轻女子卡蒂亚·阿劳霍在参加一项TikTok热门挑战时因噎食身亡。该挑战将“石头、剪刀、布”游戏与极速进食相结合，获胜者大口吞食食物，而输家则需跑向约定地点再折返。

她被一块鸡肉卡住，导致窒息；朋友们试图施救但未果，一名邻居用皮卡将她送往医院，但送达时已无生命体征。

这一事件在社交媒体上引发广泛关注，也警示了为博取点击量而进行的病毒式挑战所带来的风险——娱乐绝不应危及生命 ⚠️⚠️..

— Anxious Vids (@Anxiousvids) 2026年11月17日