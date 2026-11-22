11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货轮“阿斯卡隆”号（ASCALON）遭海上无人机击中。该船当时正从卡利宁格勒驶往班加西港，据信船上载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

据报道，此次无人艇袭击由拜拉克塔尔TB2侦察打击无人机进行制导——该型无人机由土耳其提供，土耳其与乌克兰一道支持的正是的黎波里国际公认的政府。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/ssstwitter-com-1795369388526.mp4

ASCALON号船只配备了两台起重能力各为150吨的甲板起重机，并设有可停放轮式和履带式装备的甲板，长期以来一直被用于为俄罗斯联邦国防部运输武器和弹药。

来源：美联社。

此外，利比亚班加西港发生了一起剧烈爆炸并引发大规模火灾，据推测，俄罗斯20380型“守卫者”级导弹护卫舰“水星”号可能因此被摧毁。

班加西爆炸的具体原因目前尚未披露，但《海军新闻》（Naval News）提到了此前在地中海针对与俄罗斯有关联船只的成功行动，据报道乌克兰参与了其中： 特别是2024年12月23日击沉“大熊座号”（Ursa Major）船只，以及2026年3月3日在利比亚近海击沉液化天然气运输船“北极梅塔加兹号”（Arctic Metagaz）。 与此同时，班加西当地当局和民防部门证实了当天早晨海军基地发生爆炸和火灾的事实，但坚称事件发生在弹药库，而非俄罗斯军舰上。

关注我们在