在俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州，一列货运列车有20节车厢脱轨，其中7节罐车起火。超过100人和数十台机械设备被调集参与事故善后工作。

事故发生于10月26日深夜，地点位于斯维尔德洛夫斯克铁路雷舍蒂—阿拉米尔路段的马卡尔采沃—塞德尔尼科沃区间。据铁路部门称，车厢脱轨时伴有火灾。 由于相邻轨道尺寸受损，该路段的列车运行已暂时暂停。据“国际文传电讯社”援引斯维尔德洛夫斯克铁路局的消息报道。

据俄罗斯紧急情况部地区管理局消息，救援人员已将起火的车厢解钩。另外54节未起火的车厢已开始被拖曳至安全距离外。

此次救援行动共出动106名人员和31台设备，其中包括58名紧急情况部工作人员及该部门提供的20台设备。

据斯维尔德洛夫斯克铁路局和俄罗斯运输调查局通报，此次事故未造成人员伤亡。消防列车和抢修列车已赶赴事故现场。脱轨原因正在调查中，调查人员正在核查事故经过。

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该路段目前没有客运列车运行，因为该处未规划客运交通。

事故消息传出后，俄罗斯的Telegram频道开始热议其可能原因。网友们推测这可能是破坏活动或疏忽所致，同时也提出了可能涉及乌克兰的猜测。

这些推测尚未得到官方数据的证实。俄罗斯铁路部门和调查人员表示已查明事故经过，但并未声明事故是由蓄意破坏造成的。

消息来源：Exilenova+、Supernova+

需要指出的是，沃罗涅日此前曾因无人机袭击引发多起火灾。

此前，俄罗斯一家生产导弹和无人机电池的工厂曾遭到导弹袭击。

10月25日凌晨，无人机袭击了位于俄罗斯彼尔姆边疆区别雷兹尼基市的“阿维斯马”工厂。

10月24日及25日凌晨，乌克兰军队对俄罗斯军队的多个军事目标实施了打击。

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