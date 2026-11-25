11月25日，基辅佩切尔斯基区法院就延长前乌克兰安全局（SBU）雇员维塔利·日科维奇的羁押期限一事进行了审理，该嫌疑人涉嫌谋杀阿纳斯塔西娅·别雷佐夫斯卡娅。经审理，法院裁定继续对其羁押。

据调查方称，贝雷佐夫斯卡可能曾在摩纳哥企图暗杀商人瓦迪姆·耶尔莫拉耶夫时放置了爆炸物。日科维奇是该案的嫌疑人之一。

庭审详情

辩护律师康斯坦丁·格洛巴请求传唤日科维奇的妻子出庭作证，但检察官切尔尼琴科反对此项动议。法庭也对此表示反对。

此外，日科维奇的辩护律师坚持要求为其当事人提供医疗救助。据称，目前对他的救治不及时，而该男子患有肿瘤。

预审调查保障部门未批准该请求。

“有证据表明雷乌特与他存在职级隶属关系。也有证据表明他们曾共同开展行动。两人之间存在职级关系，”辩护律师表示。

辩护律师请求设定45万格里夫纳的保释金（他本人愿意缴纳），同时请求将日科维奇交由担保人担保。而检察官则要求不予保释，继续羁押。

法院裁定将日科维奇的羁押期限延长至2027年1月7日，且不得保释。

据Censor.NET报道。



基辅佩切尔斯基区法院已就维塔利·日科维奇的羁押措施举行听证会——他是安娜斯塔西娅·别雷佐夫斯卡娅谋杀案中的第二名嫌疑人。

需要指出的是，乌克兰境内发现了安娜斯塔西娅·别雷佐夫斯卡娅的遗体，摩纳哥公国执法机构曾怀疑她企图谋杀一家人，该事件导致三人受伤，其中包括一名儿童。



乌克兰安全局证实，安娜斯塔西娅·别雷佐夫斯卡娅谋杀案嫌疑人维塔利·日科维奇曾一度担任该局的名义上的非正式工作人员。

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