乌克兰综合格斗选手维塔利·利亚利科夫称，自己在华沙一辆有轨电车上遭遇袭击并因民族身份受到侮辱。据他描述，一名女子击打他的头部，向他吐口水，并高喊“波兰只属于波兰人”。

这位运动员向《inPoland》和《Nowiny Wschodnie》两家媒体讲述了这起事件。他还发布了冲突的视频。

利亚利科夫称，当晚他正前往训练场，将一个大号运动背包放在对面的空座位上。当一名女子登上电车后，便因其乌克兰血统对他进行辱骂。 随后，据这位格斗选手称，该女子将他的背包扔到地上，走上前去击打他的头部。

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此后，该女子继续辱骂，要求这位乌克兰人“滚回老家”，高喊“波兰只属于波兰人”，还试图向他吐口水并用脚踢他。利亚利科夫开始用手机拍摄现场情况。 当该女子走下电车后，仍在车站继续辱骂他。

这位运动员表示，他没有进行肢体反击，因为他认为对女性动粗是不可接受的。他还推测，这起冲突可能是由他身上那件印有乌克兰国徽和奥运五环图案的运动夹克引发的。

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利亚利科夫并未向警方报案。据他称，事件发生在深夜，他怀疑报案不会有结果。同时，这位运动员强调，在冲突发生前，他并未与该女子有过交流。

此前，这名乌克兰人曾因波兰人和乌克兰人受到不平等对待而在华沙自焚。

回顾一下，11月25日晚，在华沙市中心，一名男子在总统府对面、波兰文化与国家遗产部大楼附近实施了自焚。

约三分之一的波兰人对乌克兰人持负面态度。

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