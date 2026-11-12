视频：维特科夫和库什纳在莫斯科与普京会面，商讨乌克兰和平问题

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳于11月12日星期四与弗拉基米尔·普京举行了会晤。双方讨论了在阿布扎比举行的关于解决乌克兰战争的三方会谈结果。

普京与维特科夫及库什纳的会晤于基辅时间14:07开始，尽管美国特使们自12:00起便已抵达克里姆林宫。

“普京指出人道主义轨道上已取得进展，并请维特科夫和库什纳向特朗普转达谢意，感谢他促成俄罗斯与乌克兰之间的接触，”俄罗斯“国际文传电讯社”报道称。

这位俄罗斯独裁者对美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普表示“特别感谢”，称其“解决了围绕奥列什科的人道主义问题——该定居点因俄罗斯的侵略而遭到封锁”。

此外，据悉，俄罗斯阿布扎比谈判代表团团长弗拉基米尔·梅丁斯基，以及普京的代表德米特里耶夫和乌沙科夫也参加了与维特科夫和库什纳的会晤。

维特科夫和库什纳于11月12日清晨抵达莫斯科“伏努科沃”机场。普京的代表、俄罗斯直接投资基金董事基里尔·德米特里耶夫在机场迎接了他们。

抵达莫斯科后，维特科夫表示希望在阿布扎比的三方会谈后，“和平更近了一步”。

12时02分，俄罗斯媒体报道称，由德米特里耶夫护送的美国代表团车队已抵达克里姆林宫。

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在与俄罗斯独裁者会晤之前，美国代表团与德米特里耶夫进行了单独会谈。 此外，普京的助手尤里·乌沙科夫也前往维特科夫和库什纳下榻的四季酒店，与特朗普的特使们进行了“初步磋商”。

据他称，普京将与特使们讨论与实现乌克兰和平解决相关的“所有问题”。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫表示，普京将向美国谈判代表阐明俄罗斯的立场。

不过，尽管克里姆林宫此前对欧洲参与谈判持否定态度，但普京却出人意料地支持北约参与其中。 里亚布科夫表示，北约驻欧洲联合武装部队最高司令亚历克萨斯·格林凯维奇出席阿布扎比会议，“为讨论欧洲安全问题增添了专业性”。

正如库什纳此前宣布的那样，美方希望就阿布扎比会议上讨论的内容进行磋商，并“尝试在部分议题上取得更大进展”。据他称，各方代表看到了某些前景和机遇。

据Axios报道，美国已要求俄罗斯就可能达成的欧洲安全协议提出新建议，该协议应包括莫斯科方面为缓解欧洲大陆紧张局势而采取的措施。 据称，维特科夫和库什纳将向普京转达这一请求。

与普京会谈后，特朗普的特使们计划前往都柏林，在那里与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会面。

乌克兰国家元首指出，他预计将于11月12日晚从维特科夫和库什纳处获悉俄方对阿布扎比会议期间所提问题的回应。

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11月11日，乌克兰、美国和俄罗斯的三方会谈在阿布扎比结束了第二天的议程。这是自今年2月以来首次以这种形式举行的会谈。

作为乌克兰代表团成员的“人民公仆”党团主席大卫·阿拉哈米亚称此次谈判“艰难”，并解释称这是因为俄方带来了非常严苛的指示，导致难以缓和讨论气氛。

不过，根据谈判结果，各方就大规模交换战俘达成一致。泽连斯基表示，交换规模可能采用“1000换1000”或“1500换1500”的形式。

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据RBC-乌克兰的消息来源称，俄罗斯代表团拒绝与乌克兰方面讨论停火、领土问题、能源以及黑海安全等问题。双方未能就领土问题进行实质性讨论。

相反，俄方坚持重提其2021年12月关于所谓安全保障的提案。当时，莫斯科特别要求停止北约扩张，并限制北约与乌克兰的军事合作。

据该媒体采访的知情人士评估，谈判过程艰难，尽管进程中已取得一定进展。但目前尚无法称乌克兰方面取得了重大突破。

在三方会晤的同时，乌克兰、美国及欧洲伙伴还举行了单独会谈。北约、欧盟委员会、英国、德国、法国和意大利的代表参加了这些会谈。俄罗斯代表团未参与此次会晤。

各方在联合声明中强调，未来的协议必须尊重乌克兰的主权和领土完整，尊重其自主决策的权利，并提供可靠的安全保障。

据RBC-乌克兰的消息来源称，后续会议的形式可能会发生变化：欧洲代表可能会被邀请参与与俄罗斯的联合谈判。这与讨论未来欧洲安全架构有关。

此前，克里姆林宫已披露了普京与维特科夫及库什纳会谈的议题。

11月11日，由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的为期两天的谈判在阿布扎比结束。停火以及对乌克兰战后安全的保障本应是谈判的核心议题。 然而，讨论重点已转向未来欧洲安全架构的探讨，该架构将在乌克兰战争结束后形成。

乌克兰在和平谈判中的立场始终如一：停火、建立有效的安全保障体系以及战俘归还。

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