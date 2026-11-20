亿万富翁兼“科技资本家”埃隆·马斯克已成为唐纳德·特朗普领导的共和党的最大金主，为竞选活动投入了近5亿美元——这一数额在美国政治史上无人能及。

然而，如今对马斯克而言，似乎与特朗普团队及其让美国再次伟大（MAGA）运动保持距离更为有利。 在美国中期选举中共和党失利后，这位亿万富翁自称是温和派政治家，并坚称对投入共和党竞选活动的资金感到后悔。

美国评论员已呼吁不要轻信埃隆·马斯克的言论——他既不愿批评白宫的外交政策，又不想为与莫斯科走近承担责任。

他对俄乌战争的立场显得更为矛盾。在最近接受《纽约时报》采访时，马斯克直言不讳地承认俄罗斯是侵略者，并入侵了乌克兰领土。 但他随即以俄罗斯宣传人员惯用的手法补充道：指责美国所谓支持乌克兰的“政变”。他还呼吁对俄罗斯占领者表示同情，并为限制乌克兰武装部队使用星链（Starlink）的行为辩解。

伊隆·马斯克的新论调意味着什么？他是否真的改变了政治立场，还是仅仅在应对局势的变化？ 为何这位曾在俄罗斯入侵初期帮助乌克兰国防军维持军事通信的人，如今却试图阻断通信？UA.News将为您解析埃隆·马斯克此次政治立场的大转弯。

埃隆·马斯克



的新政治角色

“我不是‘让美国再次伟大’（MAGA）的支持者，”马斯克于11月18日在《纽约时报》Dealbook峰会上表示，当时他通过视频连线从中国参与了此次峰会。 埃隆·马斯克与其他商界领袖一同飞往中国，这些商界领袖曾随同唐纳德·特朗普访问深圳。 非正式地，这位亿万富翁担任着美国总统的顾问，其公司在中国拥有广泛的人脉和业务利益。

与此同时，这位SpaceX和特斯拉的首席执行官向记者保证，他与亲特朗普运动保持距离：“我不确定MAGA具体指什么， 但如果它意味着盲目遵循共和党的一套政治原则，那我肯定不认同。”

这位亿万富翁还承认了自己的政治和财务策略以失败告终：“共和党惨败了，而我因为花了那么多钱却没得到什么回报，感觉自己挺傻的。”

如今，他自称是一位没有极端观点的温和派政治家。 https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/475647465.mp4

伊隆·马斯克关于俄乌战争的言论则显得更加具有争议性。在讨论Starlink相关情况时，他出人意料地转而谈到了这场战争的来龙去脉以及他本人对战争起因的看法。 当被直接问及入侵的责任归属时，马斯克回答道：“俄罗斯是侵略者。”

然而，紧接着他便以俄罗斯宣传的腔调补充道：“但同样不可否认的是，我们美国曾策划一场政变，旨在推翻乌克兰那位经民主选举产生的亲俄总统。” 此处指的是维克托·亚努科维奇以及2013至2014年的尊严革命。 https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/ssstwitter-com-1795071727370.mp4

不仅如此，在同一场采访中，当被问及乌克兰军队使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的情况时，埃隆·马斯克表示，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基“并不总是说实话”。 这位亿万富翁坚称，乌克兰希望利用商业系统“星链”开展进攻性行动，而“星盾”则是美国政府控制的独立系统。 与此同时，马斯克为自己辩解称，他不愿亲自做出可能导致人员伤亡的决定。

“请不要要求我作为一名私人公民，去决定摧毁那些有时会导致无辜平民（而不仅仅是士兵）丧生的目标，”他说道。

此外，马斯克表示，不仅要对在前线牺牲的乌克兰军人表示同情，也要对俄罗斯士兵表示同情，因为据他所说，他们是被强行派往战场的。

“没有人会自愿前往前线，只为死于无人机袭击，”这位商人说道。

他还批评了那种被他描述为“乌克兰好，俄罗斯坏”的论调，并表示他认为为针对俄罗斯人的任何行为辩解都是不可接受的。

这种言论体现出马斯克一贯的倾向：他希望在美国受众面前将自己塑造成中立的仲裁者。但他既没有直接谴责克里姆林宫的政策，也没有要求俄军撤军，更不承认乌克兰有权自主决定自卫方式。



从“黑暗MAGA”到温和派政治家



要理解马斯克目前的转变，不妨回顾一下他曾多么积极地支持唐纳德·特朗普和共和党的政治议程。

2024年，马斯克成为特朗普最重要的财务和媒体盟友之一。他不仅支持这位共和党候选人，实际上还将自己的社交媒体平台X转变为推广其政治观点的重要阵地。 这位亿万富翁不仅参加了竞选活动、公开为特朗普拉票、资助竞选活动，还利用自身的影响力动员选民。

2025年1月20日，在就职典礼上的演讲中，为了感谢唐纳德·特朗普的支持者，埃隆·马斯克用右手做了一个手势，许多观众、历史学家和政界人士将其视为纳粹敬礼。 他将共和党的胜利称为人类文明的转折点。

“这不仅仅是一场普通的胜利。这是人类文明史上的转折点，”他宣称。



在特朗普胜选后，马斯克获得了前所未有的政治影响力。他领导了政府效率部（DOGE），该部门负责削减政府开支、取消部分项目以及重组联邦机构。

马斯克从未掩饰自己对“让美国再次伟大”（MAGA）的倾向。早在2024年竞选期间，他就曾写道：“我不仅是MAGA——我是‘黑暗MAGA’”，借用了特朗普运动中一个激进化网络群体的名称。



然而，马斯克与特朗普的政治联盟，其牢固程度远不如就职典礼后所表现出的那样。 2025年春季，他与特朗普爆发了首次严重冲突。在DOGE任职期间，马斯克开始批评总统提出的预算法案，该法案计划实施大规模减税并增加国债规模。

这位企业家认为，该法案抵消了他为优化政府支出所做的工作成果。2025年5月，他向CBS新闻表示，他对该法案感到失望，因为它非但没有缩减预算赤字，反而使其进一步扩大。

此后，马斯克离开了政府，与特朗普的冲突也公开化了。 总统曾威胁要重新审视该商人旗下公司的政府合同和补贴。马斯克则批评该法案，甚至支持弹劾总统的呼声。

此后，他开始与特朗普政府保持距离，并在2025年夏天甚至宣布成立自己的政党——美国党（America Party）。 这表明，马斯克并不打算无条件支持共和党，即使该党仍是与他利益最相近的政治力量。

与共和党的

最终决裂



2026年中期选举的结果对马斯克的政治战略构成了致命打击。 据《华盛顿邮报》估算，他在2026年竞选活动中的总支出约为4.46亿美元。这使他成为该次选举中最大的政治捐助者。

得克萨斯州局势发生了出人意料的转变——该州不仅是特斯拉和SpaceX的总部所在地，马斯克在此还拥有重大的商业利益。 他投入了超过1.5亿美元支持竞选参议员的共和党人肯·佩克斯顿，但后者最终败给了民主党人詹姆斯·塔拉里科。 民主党还在州长选举中获胜，击败了共和党人格雷格·阿博特。

这对得克萨斯州来说是一场尤为引人注目的政治事件：这是民主党自1988年以来首次在全州范围内赢得选举。共和党不仅失去了对国会两院的控制权，还在地方层面遭遇了重大挫败。

11月5日，结果公布后，马斯克在社交媒体X上讽刺地写道：“看来，我用来干预选举的太空激光器这次没起作用。”

共和党在选举中的惨败也动摇了埃隆·马斯克的商业帝国。 据《金融时报》估算，他的个人财富缩水了600多亿美元。特斯拉股价下跌5.7%，SpaceX的市值下降了7.6%

与特朗普保持

距离：是政治算计还是信念

转变

若仅将马斯克当前的行为归因于对特朗普的失望，那便大错特错。他的政治立场始终是在意识形态信念、商业利益以及影响国家决策的愿望三者交汇处形成的。 因此，马斯克试图改变公众形象至少有三个原因。

首先是声誉风险以及对国家政策影响力下降。马斯克旗下的公司很大程度上依赖于政府订单、监管决策、合同以及扶持计划。 SpaceX与美国宇航局（NASA）及美国国防机构合作，而特斯拉则在汽车和能源市场受政府监管的环境下运营。民主党获胜意味着国会对他的公司活动的监督将加强。

其次是希望保持自身的政治自主性。马斯克并非典型的党派政治家。他习惯于作为独立的影响力中心行事，能够根据自身利益支持不同的政治势力。 因此，此次与让美国再次伟大（MAGA）运动划清界限，并不一定意味着马斯克改变了对移民、监管、社会政策或国家角色的看法。他更可能是不愿为特朗普和共和党的政治失败承担责任。

在共和党选举失利后，马斯克已不再渴望成为其政治竞选的代言人。他正回归商人的角色，同时保留了批评两党的权利。

与此同时，国会落入民主党掌控之下，给马斯克的商业帝国带来了面临严厉调查的威胁。 民主党人批评他在政府下属的效率部（DOGE）任职期间对白宫施加了过度的影响。此外，德克萨斯州候任总检察长已承诺将调查SpaceX公司获取政府拨款的相关活动。

关注我们在