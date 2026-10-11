以色列从加沙撤军已停滞——《快报论坛报》

加沙地带停火生效一年后，协议中涉及巴勒斯坦人的大多数条款仍未落实。以色列军队的撤离已停滞，随后其在部分地区的存在有所扩大；民政管理权的移交尚未完成，大规模重建至今尚未开始，《快报论坛报》报道。

停火于2025年10月10日在埃及、卡塔尔、土耳其和美国斡旋下生效。协议规定分阶段撤出以色列军队、扩大人道主义援助、建立新的治理机制以及开展重建。根据红十字国际委员会的数据，2025年10月13日，哈马斯释放了最后20名仍然存活的以色列被扣押人员，而以色列释放了1,968名巴勒斯坦被拘留者。遗骸移交持续至2026年1月26日，当时以色列军方报告称最后一具遗体已被送回。

限制与军事存在

据联合国人道主义事务协调厅称，在最初的部分撤离后，以色列部队仍驻留在约占该飞地53%的领土上。6月底，联合国报告称，军方扩大了在所谓黄线以西的存在：加沙64.9%的领土处于以色列直接控制之下，或受到加强限制。8月，联合国表示，近三分之二的飞地对巴勒斯坦人无法进入，或受到严格限制。

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加沙卫生部表示，一年来因违反停火而死亡的巴勒斯坦人超过1,470人，另有超过5,180人受伤。埃及、卡塔尔和土耳其也在8月表示，持续的以色列袭击违反了相关约定，并阻碍向协议第二阶段过渡。

重建与治理

1月，由阿里·沙阿特领导的技术官僚性质加沙国家管理委员会成立，但向该委员会移交治理权力尚未完成。计划中的国际稳定部队也尚未部署。

根据联合国、欧盟和世界银行的评估，加沙在10年内的恢复和重建需要714亿美元，其中前18个月需要263亿美元。该评估还显示，有190万流离失所的巴勒斯坦人，371,888个住房单元受损或被毁。截至9月，凯雷姆沙洛姆仍是唯一运作中的货物过境点，对帐篷和建筑材料进口的限制仍然存在。

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