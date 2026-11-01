保加利亚将于11月1日星期日举行总统选举第二轮投票。代行总统职务的伊莉亚娜·约托娃与前看守政府总理安德烈·久罗夫将角逐国家元首一职。

在10月25日举行的第一轮投票中，约托娃及其竞选搭档基里尔·瓦尔切夫获得34.8%的选票。与格奥尔基·坎德夫共同参选的久罗夫获得32%的选票。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引保加利亚中央选举委员会的数据。

共产主义垮台以来最低投票率

第一轮投票率约为22.5%，是保加利亚整个后共产主义历史上的最低水平。共有27名候选人参加此次选举。

根据选举规则，要在第一轮获胜，候选人必须获得超过半数的有效选票，且投票率须超过登记选民的50%。如果未满足这些要求，得票领先的两名候选人将进入第二轮。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政治不稳定背景下的选举

自2021年4月以来，保加利亚已举行八次议会选举，其中七次为提前选举。原因是各政治力量难以组建稳定政府，以及在联合执政安排上存在分歧。

在4月的议会选举中，由前总统鲁门·拉德夫领导的“进步保加利亚”党赢得国民议会240个席位中的131席。此前担任拉德夫副总统的约托娃，在他于1月辞职后就任总统职务，并在“进步保加利亚”支持下寻求获得完整的总统任期。如果获胜，她将成为保加利亚首位经选举产生的女总统。

竞选期间，候选人讨论了保加利亚的外交政策，以及该国与俄罗斯、乌克兰和西方盟友的关系。投票站计划于7:00至20:00开放。

关注我们在