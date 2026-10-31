美国弗吉尼亚州和哥伦比亚特区已向联邦法院提起诉讼，要求阻止建设唐纳德·特朗普提出的纪念拱门的可能计划。该建筑用地位于华盛顿与弗吉尼亚州之间、跨越波托马克河的一座桥附近。美国政府表示，工程最早可能于下周开工，《卫报》报道。

三起反对建设的诉讼

这是要求停止该纪念碑工程的三起诉讼之一。这座高250英尺、即76米的拱门计划建在连接华盛顿和阿灵顿国家公墓的桥旁一块草地上。该建筑从底座到火炬顶部的高度将比自由女神像高约30米。

哥伦比亚特区总检察长布赖恩·施瓦尔布和弗吉尼亚州总检察长杰伊·琼斯在诉状中表示，开工将对两个司法管辖区造成不可弥补的损害。他们称，工期三年的工程可能使华盛顿与弗吉尼亚州之间的交通更加困难，造成污染和雨水径流流入波托马克河，并妨碍紧急服务部门工作。原告请求签发临时法院禁令，以阻止该计划的实施。

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项目参数

联邦地区法院法官坦娅·丘特坎已在审理暂停该项目的动议，该动议属于首起诉讼的一部分，诉讼由三名越南战争退伍军人和一名建筑史学家提起。在周五的听证会后，她没有立即作出裁决，但表示将迅速采取行动。

美国政府在法庭文件中表示，计划在周四举行的国家首都规划委员会会议上获得项目最终批准，并可能于当天开工。政府提交的106页方案规定建设一座超过12层高的建筑，其中设有一尊大型青铜有翼自由女神雕像，手持的火炬中将燃烧永恒之火。该项目还包括观景台、两层夹层、办公和服务空间、电梯、楼梯、消防指挥中心，以及对附近道路交通的调整。

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