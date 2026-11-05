在波兰，最高行政法院未审理克拉科夫省行政法院提出的请求，该请求涉及将8岁女孩索菲娅的西班牙出生证明登记入波兰登记册。该文件将两名女性——一名波兰人和一名爱尔兰人——列为女孩的父母。

据RMF24报道，索菲娅出生于西班牙，当地向她签发了出生证明和临时护照。她的两位母亲于2019年申请对该文件进行转录，即将其登记入波兰民事身份登记册。当时，波兰主管机构拒绝进行转录，人权专员随后在行政法院对该决定提出上诉。

法院为何未审理该请求

克拉科夫法院询问，若文件中列明的父母为同性别人士，波兰关于民事身份登记的法律是否允许转录儿童的外国出生证明。该问题由最高行政法院七名法官组成的合议庭审理。

法官阿尔卡迪乌什·德斯波特-姆拉达诺维奇解释说，一审法院的请求表述不当，因此最高行政法院无法作出答复。两位母亲的律师安娜·马祖尔恰克表示，该案现在应当返回克拉科夫省行政法院。

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这起诉讼已持续近七年

2019年，克拉科夫法院援引最高行政法院同年的一项决议，得出结论称其无法作出有利于儿童的裁决，并向欧盟法院提出请求。欧盟法院指出，作为该儿童国籍国的成员国，有义务在无需事先转录出生证明的情况下向其签发身份证件或护照。

2024年，克拉科夫省行政法院将该问题提交最高行政法院。两位母亲的律师安娜·马祖尔恰克和帕维乌·克努特批评了当前决定，称法院本可以就案件实体作出裁决。波兰人权专员副手安娜·布瓦什恰克-巴纳希克指出，索菲娅至今仍未被登记在波兰民事身份记录中。

政府平等事务专员卡塔日娜·科图拉表示，将对该决定进行分析，并将在波兰政府内寻找解决这一问题的方式。据非政府组织估计，波兰约有5万名儿童在同性家庭中成长。

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