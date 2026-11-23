丹麦、芬兰、德国、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典的气候或环境部长呼吁欧盟委员会不要修改ETS2体系，并按现行时间表于2028年启动该体系。这涉及对用于住宅供暖和交通运输的燃料征收新的气候费用。

据RMF24报道，八国代表在致欧盟气候专员的信中表示，ETS2“比以往任何时候都更加重要”。他们认为，该机制应减少欧洲对进口石油和天然气的依赖，加快交通和供暖电气化，并支持欧洲清洁技术市场。

支持该体系的论据

信件作者提及与霍尔木兹海峡关闭有关的危机。根据他们援引的数据，欧盟在2025年进口了价值3400亿欧元的化石燃料，而海峡关闭后的价格上涨使该集团额外损失1270亿欧元。

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部长们强调，在不再进一步拖延的情况下全面实施ETS2，将为脱碳和电气化提供规则可预测性及投资信号。他们还提到了社会气候基金，该基金旨在支持承担能源和交通成本的最低收入家庭及小型企业。

波兰的立场

华沙寻求利用主要涵盖能源和工业的ETS1体系改革，再次提出ETS2问题并推迟其启动。RMF24称，爱尔兰轮值主席国就ETS改革提出的第二份妥协方案不包含有关ETS2的条款。

成员国计划在12月11日举行的欧盟环境部长会议上就ETS改革达成协议。与此同时，欧洲议会仍在推进相关工作，而围绕ETS2的争议可能需要国家元首和政府首脑作出决定。

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