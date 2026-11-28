波兰、法国及另外六个国家的外交部长呼吁巴勒斯坦民族权力机构在2027年第一季度举行议会和总统选举。据RMF24报道，澳大利亚、比利时、卢森堡、加拿大、英国和挪威的外交主管也签署了相关声明。

呼吁提前举行投票

部长们在联合声明中强调，自由和透明的选举对于维护民主原则是必要的。他们认为，新的授权将使巴勒斯坦领导人有机会代表社会对尊严、自由和自决的追求。

呼吁书作者指出，距离上一次大选已经过去20年。他们还提到此前计划于2021年举行但被推迟的投票。声明强调，缺乏选举使巴勒斯坦人失去了在投票站民主表达自身立场的机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举推迟至9月

巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯于10月11日宣布，将约旦河西岸和加沙地带的议会选举推迟至2027年9月11日。总统选举也被定在同一天举行。

阿巴斯将这一决定解释为以色列的袭击、犹太人定居点在巴勒斯坦土地上的扩张、定居者实施的暴力，以及对巴勒斯坦人在被占领的约旦河西岸通行的限制。以色列外交部长吉德翁·萨尔驳回了这些解释，并表示，在他看来，这些解释旨在逃避责任和清算。

巴勒斯坦人上一次选举总统是在2005年，选举议会是在2006年，当时哈马斯获胜。2007年，该组织以武力控制加沙地带，驱逐了忠于阿巴斯及其法塔赫运动的力量。此后，哈马斯控制加沙地带，而由法塔赫主导的巴勒斯坦民族权力机构管理约旦河西岸的一部分地区。

关注我们在