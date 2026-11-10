维特科夫谈到了在阿布扎比谈判中对乌克兰至关重要的决定

在阿布扎比举行的首轮谈判中，美国、乌克兰及欧洲伙伴就结束战争的方案达成共识。美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫在11月10日美国、乌克兰和欧洲伙伴在阿布扎比举行的首次会议后发表声明， 他在声明中特别提到了关于乌克兰安全保障以及战后欧洲安全架构的讨论。

“在即将与俄罗斯举行的三方会谈前夕，美国代表、 乌克兰以及欧洲伙伴的代表举行了会晤，以继续就结束乌克兰战争、为持久和平创造条件进行密切协调，包括支持将可靠的安全保障作为任何解决方案的一部分，”维特科夫在X平台上写道。

据他所述，此次讨论“由美国、乌克兰和欧洲伙伴共同进行，体现了他们的共同目标、当前的磋商以及对欧亚大西洋安全的承诺”。

“与会者强调，任何未来的协议都必须尊重乌克兰的主权、领土完整和独立决策权，并为乌克兰提供可靠的安全保障，”维特科夫指出。

“共同目标是建立一个切实可行且相辅相成的安全体系，该体系将巩固乌克兰的长期安全，并增强通过谈判达成和平解决方案所需的互信，”特朗普的特使指出。

“在将重点放在持久和平的同时，讨论还涉及乌克兰战争结束后现有欧洲安全机构和协议的发展问题。 与会者还一致认为，解决战后安全问题和降低冲突风险至关重要。他们探讨了如何建立可靠的机制来管理风险并避免危险的局势升级，”他补充道。

“与会者重申了对坚实的战后欧洲安全架构及各项协议的共同承诺，并明确表示，强大的北约仍将是欧亚大西洋集体防御的核心要素，”维特科夫指出。

他指出，“美国、乌克兰和欧洲伙伴将在整个谈判过程中继续密切合作，共同致力于推动包括欧洲伙伴在内的更广泛的多边讨论，并实现全面、持久的和平。”

此前，乌克兰代表团已抵达阿布扎比，准备与美国和俄罗斯进行谈判。

据彭博社报道，俄罗斯加强了在阿布扎比与乌克兰及美国谈判的代表团阵容。

《纽约时报》报道称，阿布扎比会议将不会讨论停火问题。

11月9日，中国在联合国安理会会议上表示支持旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

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