11月23日（周一），获得联合国承认的利比亚民族团结政府外交部强烈谴责在乌克兰对班加西海域的俄罗斯船只发动袭击后，任何外国在利比亚领土或领海内开展军事行动的行为。 尽管利比亚政府本身并不控制该地区。

该部在声明中强调，俄乌战争并不赋予任何一方将战斗行动扩展至利比亚或将其作为“算账”舞台的权利。

利比亚外交部还警告称， 在国家官方框架之外部署外国部队，以及将民用港口和设施用于军事目的，均对利比亚国家安全构成直接威胁，并将该国变成冲突外部各方对峙的战场。

利比亚总统委员会副主席穆萨·阿尔-库尼表示，袭击班加西港等同于向利比亚宣战，他承诺将向国际法庭和联合国安理会申诉， 并要求将泽连斯基因批准这些空袭列入恐怖分子名单。

与此同时，利比亚实际上被划分为两个权力中心：西部由联合国承认的的黎波里政府控制，乌克兰方面与该政府合作；东部则由俄罗斯支持的叛变将军哈利法·哈夫塔尔掌控， 而此次袭击正发生在其控制的班加西港地区。过去一年来，两个政府就举行联合选举进行了进展缓慢的谈判，而班加西事件可能会被用作破坏谈判并重燃内战的借口。

来源：利比亚民族团结政府外交部声明。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基在11月23日（周一）晚间的讲话中，证实了乌克兰在利比亚近海针对两艘俄罗斯舰船的行动取得成功，并强调乌克兰的海上行动今后仍将继续。

回顾此前，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在班加西港遭无人机打击后沉没。

此外，11月22日，一艘受制裁的补给货船“阿斯卡隆号”（ASCALON）在利比亚海域被海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，据信船上载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

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