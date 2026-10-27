2025年，大气中二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度达到创纪录水平。据世界气象组织发布的一份新公报，阿纳多卢通讯社报道。WMO警告称，这意味着未来数十年和数百年间地球将进一步变暖。

CO₂浓度创纪录

全球二氧化碳CO₂平均浓度为426.8百万分之一。这相当于1750年工业化前水平的153%，该组织将其作为基准指标。

WMO指出，与20世纪60年代相比，CO₂浓度的年均增长率增加了两倍：2011年至2020年期间从0.8百万分之一增至2.4百万分之一。2024年至2025年间，该浓度又增加了2.8百万分之一，其中包括持续燃烧化石燃料所致。

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甲烷和氧化亚氮

甲烷浓度达到1948十亿分之一，即工业化前水平的267%。氧化亚氮浓度升至339.1十亿分之一，为1750年基准水平的126%。

该组织还报告称，2025年六氟化硫水平出现了最大的年度增幅。这种气体用于电力配电系统，其全球变暖潜能是CO₂的24,000倍以上。相关数据在联合国气候大会COP31召开前公布，该会议将于11月9日在土耳其开幕。

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