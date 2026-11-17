据记者雅各布·巴尔切扎克消息，Interia Sport报道，波兰国家队排球运动员威尔弗雷多·莱昂可能至少留在波兰博格丹卡LUK卢布林至2027/28赛季。

可能续约

巴尔切扎克表示，莱昂可能与卢布林俱乐部签订一份为期两年的合同。此前有媒体报道称，这名主攻手将在2026/27赛季结束后转会至来自安卡拉的土耳其哈尔克班克俱乐部。

该记者称，他于11月9日获悉，莱昂与哈尔克班克此前达成的协议将被解除。他表示，土耳其、波兰和意大利的体育媒体曾报道土耳其俱乐部对莱昂感兴趣，以及双方签署了初步协议的消息。

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在卢布林的职业生涯

莱昂于2024/25赛季加盟博格丹卡LUK卢布林。在波兰联赛的首个赛季，他与球队赢得了具有历史意义的波兰冠军和波兰超级杯。

Interia Sport还援引Przegląd Sportowy此前公布的信息称，莱昂与哈尔克班克的初步协议原本应包括150万欧元和奖金。球员与卢布林俱乐部可能达成的新协议的条款尚未披露。

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