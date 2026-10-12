在新加坡，政府担心人工智能可能会限制年轻员工获得入门级任务的机会，而他们正是通过这些任务获得最初的职业经验。总理兼财政部长黄循财表示，当局正在研究各行业年轻专业人士的培训和指导问题，亚洲新闻台报道。

职业生涯起步阶段的培训

黄循财10月12日在DBS Asia Future Forward会议上与星展集团首席执行官陈淑珊交谈时发表了讲话。他回忆称，自己刚开始担任公务员时，会做笔记，并为上级准备演讲稿和演示文稿。他表示，这类日常任务对年轻员工具有培训价值。

总理指出，人工智能可以替代这项工作中的很大一部分，但雇主不应让职业培训过程本身被自动化。他呼吁企业更有针对性地开展年轻员工的培训和指导工作。

政府还在考虑是否需要推出新计划，以鼓励企业对此给予更多关注。根据新加坡人力部4月发布的一份报告，在采用人工智能的企业中，6.2%报告称员工人数减少，另有8.5%报告称招聘活动减少。与此同时，大多数企业表示已重新设计岗位、创造与人工智能相关的新职位空缺，或将员工调任至其他岗位。

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人的责任与标准

黄循财强调，新加坡希望利用人工智能提高生产率，同时也希望技术能让所有公民受益。他表示，该国不会在关键系统、敏感信息以及由人类对关键决策承担责任的原则上作出妥协。

总理还支持为先进人工智能系统引入国际安全标准。他认为，自愿性标准可以成为第一步，并建议进一步发展独立的国际监督和审计。同时，黄循财指出，在近期内制定人工智能安全开发的全球规则不太可能。

面向东盟的数字规则

会议还专门讨论了计划于11月在该组织第49届峰会上签署的《东盟数字经济框架协议》。该文件旨在为11个东盟国家制定有关数据、支付、数字贸易和人工智能的规则。黄循财表示，该协议应减少该地区跨境数字贸易和数据交换的壁垒。

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