美国空军表示，到2035年，其需要拥有1509架配属作战部队的作战战斗机。这一评估载于该军种10月16日提交给国会的兵力结构报告中，据《Defense News》报道。

未来机队的结构

根据美国空军负责规划与项目的副参谋长戴维·泰伯中将提供的数据，2035年F-35预计将占战斗机机队的约40%。目前，其占比约为30%。

机队中另有约20%将由F-22和旨在取代它们的F-47战斗机组成。泰伯表示，空军计划采购的F-47数量大致与其目前拥有的F-22数量相当。其余40%将大致平均分配给F-15和F-16。

A-10攻击机未被纳入2035年的计算。美国空军评估认为，老旧F-16将在2030年代中期达到使用寿命终点。与此同时，关于采购新型F-16、暂定命名为F-16G的决定尚未作出。

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采购与生产

需求评估基于地区指挥官在中等风险水平下执行任务的请求制定。在这一水平下，部队可能能够实现既定目标，但在长期行动期间可能面临压力。泰伯强调，1509架飞机这一数字可能因国际事件、新要求和技术发展而变化。

实现这一目标需要国会提供资金，以及洛克希德·马丁和波音公司及时生产飞机。在2027财年预算请求中，美国空军计划采购38架F-35和24架F-15EX，共计62架战斗机，尽管该军种此前表示需要每年购买72架飞机。

总需求未包括将与有人驾驶战斗机协同作战的无人Collaborative Combat Aircraft。美国空军计划在2032年前部署500架此类飞行器；目前它们不会改变战斗机需求的计算。

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