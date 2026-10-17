肯尼亚国内生产总值在截至6月的2026年第二季度增长5.1%。这高于2025年同期录得的4.9%。增长发生在能源价格上涨以及长雨季提前结束的背景下，后者影响了农业。

据Nation Kenya报道，该数据由肯尼亚国家统计局发布。该机构表示，第二季度的特点是全球能源市场出现扰动和不确定性，以及长雨季提前停止。该局称，3月至5月的雨季于2026年5月提前结束。

服务业支撑增长

运输和仓储、住宿和餐饮服务以及其他服务行业的活跃表现推动了整体数据。受公路、铁路和水路运输活动带动，运输业增长4.4%，高于一年前的3.3%。

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信息和通信行业增长7.2%，金融和保险服务增长6.1%，电力和供水增长7.7%。住宿和餐饮服务增长7.4%，但低于2025年第二季度的12.8%。制造业也有所加速，增长率为2.2%，而一年前为1.3%。

燃料价格上涨，农业部门放缓

柴油平均零售价上涨32%，从一年前的每升165.1肯尼亚先令升至217.8肯尼亚先令。平均油价从每桶67.44美元升至104.45美元。该国通胀率从3.89%加速至6.23%，主要因为食品和运输价格上涨。

建筑业增长6%，低于去年的7.3%，尽管水泥消费量增加11.1%。农业、林业和渔业的增长率从4%放缓至3.5%。与此同时，茶叶产量增长11.1%，达到16.26万吨；咖啡出口增长10%，达到22,046.4吨。

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