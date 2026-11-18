11月17日夜间，在黑海保加利亚近海海域，一艘名为GAS HUSKY的天然气运输船遭到无人机袭击。 该船受损并倾覆，但保加利亚军方成功救出了全部19名船员。

事发地点位于比亚拉市以东约90公里处。据国防部消息，午夜过后该船从雷达上消失，并于08:02触发了应急浮标。

在对该区域进行空中侦察时，保加利亚空军的一架苏-25战机发现了载有人员的救生艇。随后出动了一架直升机参与搜救行动。

行动最终成功救出了GAS HUSKY号船上全部19名船员。

据Maritime.bg报道，该船遭到了四架无人机的袭击。这艘天然气运输船的船长表示，袭击导致机舱和驾驶台受损。

袭击发生后，GAS HUSKY号翻倒在侧。

该船隶属于希腊Naftomar公司，悬挂利比里亚国旗。据bTV报道，这艘液化气运输船当时正运载3403吨丙烷，正从埃及亚历山大港驶往罗马尼亚米迪亚港的终端。

此前一天，在保加利亚近海，干货船BETUL 8号因遭到两架无人机袭击而沉没。船上全部12名船员均获救。

该船当时正运载近3000吨小麦。

自10月初以来，在保加利亚近海至少有五艘商船遭到袭击，其中三艘沉没。

总体而言，自10月初以来，在罗马尼亚和保加利亚近海发生的袭击事件中，至少有34名船员遇难或失踪。

鉴于局势升级，北约此前宣布将在黑海部署额外的侦察手段，包括飞机、雷达和无人机。 这一决定是在10月罗马尼亚和保加利亚附近发生七起针对货船的袭击事件后做出的。

保加利亚国防部通报了这一情况。

近日，在罗马尼亚苏利纳市附近的多瑙河三角洲区域，三艘商船遭到无人机袭击。罗马尼亚总理卢卡·尼库莱斯库谴责了此次袭击， 并表示该事件发生于11月14日晚，罗马尼亚国防部的雷达在该区域探测到空中目标，因此该国空军两次出动战斗机升空。

此前有报道称，11月14日晚，一架无人机击中了悬挂希腊国旗的油轮“Evia Petrol V”号。该船当时位于苏林运河以东偏东南四海里处。 大约35分钟后，一架无人机袭击了位于苏利纳运河南东方向5海里处的散货船“Marsol”号。该船上也发生了火灾。

11月13日，货轮Larissa 1号在穿越罗马尼亚领海时遭到无人机袭击。该船当时正驶往苏利纳港，计划从那里启程前往乌克兰。

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