一份关于高级警员雅库布·库利克在克拉科夫主市场广场使用武器制服一名持械袭击者时可能越权的举报，已提交至波兰检察机关。Polsat News对此报道。

举报将获程序性处理

国家检察院克拉科夫分部负责人埃里克·斯塔谢拉克向TVN24证实已收到该举报。据他称，举报涉及在现场进行干预的警察使用武器时可能超越职权。他补充说，该举报将获程序性处理。

波兰内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基在社交媒体发文回应这份举报。他向提交举报的人表示，希望此人永远不会陷入这样一种境地：其生存机会取决于那些在他看来被其无端指控之人的勇气。部长还表示支持雅库布·库利克和阿图尔·莫兰斯基。

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袭击事件经过

检察官彼得·科斯马蒂在Facebook上表示，向躺在地上的袭击者开枪是合理的，并且符合法律规定。依其评估，对其他人和警察生命的直接威胁仍然存在，因为袭击者的步枪就在旁边，可能会再次被使用。

袭击发生在上周六。据该媒体报道，24岁的米哈尔·奥克辛斯基此前在奥斯特罗维茨-圣十字省杀害了三名家庭成员，随后抵达克拉科夫。在主市场广场，他从汽车内向随机路人开火。6人死亡，另有16人受伤。警察阿图尔·莫兰斯基和雅库布·库利克制止了袭击者，并且受伤。嫌疑人于周一在医院死亡。

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