就在克里姆林宫试图将欧洲代表排除在乌克兰和平谈判之外之际，“自愿联盟”的领导者法国和英国正展现出建立遏制俄罗斯体系的决心。 11月11日至12日在阿布扎比举行的、有美国、乌克兰和俄罗斯参与的谈判结束后，各方高层发表的声明印证了这一点。

11月17日，在“拉姆施泰因”格式的联络小组会议上，英国国防大臣韦斯·斯特里廷宣布向乌克兰提供一笔总额为2.4亿英镑 （约合3.16亿美元），其中包括向基辅提供1000多枚防空导弹、发射装置以及十余部雷达。这些武器的交付将于数周后——即今年12月中旬——开始。

此外，在“拉姆施泰因”会议前夕的11月16日，RFI报道称，法国陆军士兵已以秘密任务身份在乌克兰驻扎数月，并正在培训当地专家维护所提供的装备。 法国国防部和外交部承认了本国军人驻扎在乌克兰的事实，并强调这并不意味着直接参与战争。

近日，法国又意外传来了另一则政治信号——来自极右翼领袖玛丽娜·勒庞，她极有可能接替现任总统埃马纽埃尔·马克龙。 勒庞虽以亲俄立场和要求停止对乌克兰援助而闻名，但如今态度有所缓和，并表示不会停止支持基辅，将继续提供物资和人道主义援助。

如果爱丽舍宫的政治精英发生更迭，乌克兰将面临哪些实际风险？法国的立场及其参与和平谈判为何对乌克兰具有战略重要性？军事专家对此有何看法——UA.News将为您详细解读。

欧洲援助

的“

火车头”

作为欧盟唯一的核大国，法国近年来将其武器产量提高了三倍，已成为乌克兰国防军的高科技武器关键供应商之一。 在近五年的全面战争中，该国向乌克兰军队提供的军事物资数量大幅增加。 2026年9月，法国的直接援助总额估算为79亿欧元，而巴黎在欧盟联合项目中的份额则达183亿欧元。

援助涵盖多个领域：火炮、装甲车辆、防空系统、航空武器、弹药及军事训练。

法国援助中最著名的装备之一是155毫米口径的CAESAR自行火炮。该火炮机动性强，射击后可快速转移阵地，并使用北约标准弹药。

法国还向乌克兰提供了AMX-10 RC装甲侦察车、VAB装甲运兵车、米兰反坦克导弹、SCALP空射导弹以及AASM Hammer航空炸弹。

另一个重点方向是加强乌克兰的防空能力。 在移交的系统和武器中，包括SAMP/T防空系统、Aster 30、Crotale和MICA导弹，这些装备增强了乌克兰城市、军事设施和关键基础设施抵御俄罗斯导弹及无人机袭击的能力。

向乌克兰移交幻影2000-5战斗机是一项重要举措，这些战机已于2025年2月抵达乌克兰。 幻象2000-5战斗机配备了数字航电系统、现代雷达系统和电子战系统，这极大地提升了其作战能力。该机型对典型目标的探测距离为130公里。

法国还与乌克兰建立了长期的军工技术伙伴关系。2024年2月16日，两国签署了为期十年的安全合作协议。 该文件涵盖军事和民事援助、发展乌克兰的国防能力、支持其融入欧洲-大西洋体系，以及在俄罗斯再次发动进攻时启动磋商机制。

双方还就特定类型导弹的合作与授权生产达成了一系列协议。 法国还支持在FREYJA项目框架内研发乌克兰反导拦截器，并邀请法国国防企业及法国国防装备总局的专家参与其中。

2025年11月，乌克兰宣布计划采购100架法国阵风（Rafale）战斗机。 合作的第一阶段计划订购16架战机。具体而言，法国承诺将于2026年开始对乌克兰飞行员和机械师进行培训。培训结束后，首批四架战斗机将移交给乌克兰。

军事部队的

协作与“意志”行动



自大规模战争爆发以来，巴黎方面一直为乌克兰军人的培训、航空人员培养以及武器装备的维修和保养提供支持。 根据法国国防部2026年2月26日的数据，在法国和波兰，有超过2万名乌克兰军人通过双边和欧洲培训任务接受了培训。 其中包括曾在法国接受训练的乌克兰“基辅的安娜”旅的战士。

2026年11月，西方媒体突然加大了对两国军事单位训练及系统性协作的关注力度。 法国国际广播电台（RFI）报道称，法国军人很可能已在乌克兰驻扎数月，隶属于一项未公开的“意志”（Volia）任务。 据媒体报道，该行动以官方认可的“热尔福”（Gerfaut）任务为掩护。这里指的是自2023年2月起，作为欧洲任务EUMAM-Ukraine的一部分驻扎在波兰、并负责培训乌克兰指挥官的法国分遣队。

据报道，“自由”任务由一名法国将军领导， 其组织结构由负责短期任务的小分队组成——主要负责维护移交给乌克兰的新型武器，特别是“凯撒”（Caesar）榴弹炮、“幻影2000”（Mirage 2000）战机以及高精度导弹。

针对这一消息，法国外交部长让-诺埃尔·巴罗表示，法国军人驻扎在乌克兰是向乌克兰士兵提供培训和技术支持任务的一部分。 这位外交部长强调：“我们并非乌克兰战争的参与者，也无意成为参与者，但我们支持乌克兰军队和乌克兰的抵抗力量。”

法国正处于政治变革的临界点，乌克兰

面临风险

法国与英国一道，已成为协调乌克兰长期安全保障的政治中心。此外，鉴于美国对欧洲大陆采取的不可预测的政策，法国也在欧洲安全事务中承担起更大的责任。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙是建立欧洲“自愿联盟”的主要支持者之一，也是在停火后向乌克兰部署多国部队的倡议发起者之一。

马克龙多次将支持乌克兰直接与法国乃至整个欧洲的安全联系起来，并强调乌克兰在北约中应有一席之地。 在都柏林举行的欧洲领导人峰会上，法国总统呼吁进一步加大对乌克兰的援助力度，帮助乌克兰人民度过寒冬，并保护平民免受俄罗斯的袭击。

“那些想要削减乌克兰资源的人，实际上是想迫使乌克兰接受不公正的和平。这是失败主义的精神，也是引发下一场战争的配方，”马克龙警告道。

法国总统发表上述言论之际，正值2027年4月总统大选前夕，政治斗争日益白热化。 民意调查持续显示，极右翼领导人玛丽娜·勒庞保持领先地位，她在第一轮投票中的支持率约为35%，并在第二轮中获胜的几率很高。

2026年秋季，作为极右翼政党“国民联盟”的非正式领导人，她勾勒了若自己胜选后法国未来外交政策的轮廓——这在基辅和布鲁塞尔引发了令人不安的预期。

在2026年10月接受《金融时报》采访时，勒庞直言不讳地表示，将在就职后六个月内停止对乌克兰的直接财政支持。 她解释称，这一立场源于法国财政赤字，这使得向基辅提供数十亿欧元的援助变得不可能。

与此同时，勒庞并不打算完全停止军事装备的供应，尤其是那些已与法国公司签订合同的装备。 不过，专家们一致认为，巴黎方面将阻止向乌克兰提供用于打击俄罗斯的远程导弹，并放弃向乌克兰派遣欧洲部队的计划。 同样令人担忧的是，勒庞还坚持要阻挠欧洲一体化进程并重新审议对俄制裁措施。

不过，最令人忧心的是巴黎可能向克里姆林宫方向进行战略转向，而这种情况可能会在玛琳·勒庞当选总统的情况下发生。 与支持乌克兰并主张基辅应从强势地位出发进行谈判的埃马纽埃尔·马克龙相反，勒庞主张尽快与俄罗斯达成妥协，即使这意味着牺牲乌克兰的领土和主权也在所不惜。

鉴于法国与德国同为支持加强乌克兰的关键力量，巴黎政策方向的转变可能会瘫痪整个欧盟层面关于资金援助和反俄制裁的决策进程。

不过，鉴于勒庞的最新表态，外界对其可能当选总统的负面预期似乎并非不可避免。11月16日，这位政治家会见了乌克兰驻法国大使瓦迪姆·奥梅尔琴科，并就继续支持基辅一事进行了概括性讨论。 她通过大使向乌克兰总统泽连斯基转达，自己准备在布鲁塞尔或巴黎与他会面。勒庞还承诺，法国在乌克兰问题上的外交将变得“更加积极”。 同日，她在接受西方媒体采访时进一步说明，法国将继续提供物资援助，但不会增加资金投入。与此同时，法国将遵守关于向乌克兰提供900亿欧元欧盟联合贷款的协议。

科瓦连科：如果勒庞当选，局势将变得复杂，但并非完全危急



“信息抵抗”组织军事政治评论员亚历山大·科瓦连科认为，如果玛丽娜·勒庞在2027年的大选中获胜，他对此并不抱有积极预期。 科瓦连科指出，这位极右翼领袖因其竞选活动多次通过捷克银行及俄罗斯银行在捷克的分行获得俄罗斯资金支持而闻名。

“玛丽娜·勒庞的立场更为亲俄。 因此，我们必须在道德、心理、政治和外交层面做好准备，因为在军事援助问题上，关系恶化的对象可能并非法国本身，而是作为该国新领导人的玛丽娜·勒庞。

我推测这将是一场更全面的危机。因为玛丽娜·勒庞是一位民粹主义者，在种族、民族、宗教和文化方面对其他民族、其他文化和信仰都持不宽容态度。 例如，她与法国穆斯林社群的关系相当复杂，不仅限于此。

但也有几点值得注意。勒庞同意向乌克兰提供人道主义援助——这已经算不错了。 此外，需要提醒的是，乌克兰和法国之间存在某些长期协议。例如，关于供应阵风（Rafale）多功能轻型战斗机的合同，其期限并非仅为一个月或一年，而是面向长期。

如果玛琳·勒庞开始阻挠由乌克兰出资或由欧洲基金资助的现行合同，法国将因未履行在勒庞可能当选前所作出的承诺而面临处罚。是的，这对我们来说将是不愉快的。 但对法国及其军工复合体来说，情况会更糟。总之，这将影响这位女士未来执政的稳定性。

我们将面临许多与玛丽娜·勒庞相关的挑战，但这些挑战并不至于严重到影响乌克兰的稳定。 “毫无疑问，法国在向我们供应军事装备和武器方面发挥着非常重要的作用，但这并非绝对危急的局面，我们完全可以实现供应来源的多元化，不必完全依赖某个特定国家，”亚历山大·科瓦连科认为。

斯涅吉

廖夫：法国代表团可能在考察维和人员

部署的潜在条件

媒体关于此次秘密任务的报道并非时间上的巧合。 军事分析师德米特里·斯涅吉廖夫坚信，这首先是向欧洲伙伴、美国，尤其是俄罗斯联邦发出的关于解决乌克兰战争的政治信号。

“我们的西方伙伴已明确表态：欧洲缺席谈判桌将引发严重不满。这首先指的是由法国和英国领导的‘自愿联盟’。

关于‘自由’行动的消息曝光，正是‘受控泄密’的一个例子。 请注意该消息披露的时间点：正值美国、中国和俄罗斯领导人三方会晤前夕，此次会晤将讨论乌克兰战争可能结束的问题，但欧洲伙伴并未参与其中。

由此可见，欧洲正在展示其参与解决这场战争的可能方案。 需要提醒的是，埃马纽埃尔·马克龙此前曾表示，正在考虑的方案之一是派遣法国军事分队以维和使命身份进入乌克兰。也就是说，欧洲人实际上在暗示：我们已经驻扎在乌克兰了。

俄罗斯此前曾声明，这种方案无法接受，并威胁将法国及其他外国军人视为合法军事目标。因此，关于欧洲人驻留的消息公开，可被视为一种证明：尽管俄罗斯发出威胁，但欧洲人已经进入乌克兰。 而对此，俄方并未采取任何进一步的报复性升级行动。

第二个重要点在于，强调这些人员既包括教官，也包括情报机构代表。这是关键所在。他们的存在首先是为了监测局势并评估后续行动的可能性，特别是部署维和部队的可能性。

他们正在考察交战前线、乌克兰方面的后勤保障以及部署维和人员的潜在条件。正因如此，此类信息的出现具有政治和实际意义，”这位分析师强调道。

据他介绍，玛丽娜·勒庞的声明同样重要——也不应将其与关于法国军队可能驻扎在乌克兰的各种情景的报道割裂开来。这两起事件相互强化。

“勒庞的声明向俄罗斯发出了一个信号：不应指望欧洲在向乌克兰提供进一步军技援助的问题上出现分裂。 莫斯科曾寄希望于政治精英的更迭——尤其是法国——能使欧洲在此问题上的团结陷入停滞，并实际上瓦解‘自愿联盟’。

俄罗斯的算盘在于，欧洲对乌克兰的未来没有统一立场，而反乌克兰情绪的升温以及个别国家的政治变动将削弱对基辅的支持。 “然而，如今‘自愿联盟’中的一个关键国家正表明，它准备继续向乌克兰提供军事和经济援助，”斯涅吉廖夫表示。

这位军事分析师指出，欧洲军事教官和专家在乌克兰的存在早已不是秘密。大家都明白，复杂的西方武器系统不仅需要受过训练的操作员，还需要负责其维护和修理的专家。

“俄罗斯人非常清楚，是谁在维护SAMP/T防空导弹系统或法国‘幻影’战斗机。同样，也不应假装乌克兰专家操作西方战机的培训完全由乌克兰方面独立完成。

而且这不仅仅涉及飞行员。培训一名飞行员大约需要半年时间，但培训技术人员则要困难得多。 维护一架飞机需要一支专家团队——大约六名技术人员。也就是说，即使要确保少量飞机的正常运行，也需要大量熟悉法国航空技术特点并懂得维修的专业人员。 防空导弹系统也是如此。这些是复杂的武器系统，需要专门的培训，”斯涅吉廖夫总结道。

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