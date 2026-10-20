西澳大利亚州政府提议禁止宗教学校因教师或学生的性取向而解雇教师或开除学生。学校也将不能因残障而拒绝学生入学。据澳大利亚广播公司新闻报道，这些变化是对该州《平等机会法》进行审查的一部分。

仅在宗教问题上保留例外

西澳大利亚州总检察长托尼·布蒂表示，包括学校在内的宗教机构将保留根据候选人的宗教信仰作出雇佣决定的权利。不过，这一例外不适用于性取向及其他理由。

该法案还将加强在所有情况下、包括教育领域对残障人士的保护。两名患有自闭症儿童的母亲费利西蒂·克里奇表示，拟议规定将使家庭拥有更多机会为孩子争取必要的条件和便利安排。

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40多年来最大规模的改革

布蒂称，这项倡议是该州40多年来对反歧视立法进行的最大更新。法案还规定，禁止因无家可归、遭受过家庭暴力、怀孕、母乳喂养或参与工会活动而歧视他人。

西澳大利亚州州长罗杰·库克表示，任何人都不应因种族、宗教、性取向或残障而遭受歧视或侮辱。该法案计划于周三提交州议会。

2024年，西澳大利亚州当局推出首批旨在改善LGBTQIA+群体处境的改革。其中，取消了变更性别或社会性别必须接受医疗或外科手术的要求，并废除了负责审议性别变更申请的委员会。

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