华沙莱吉亚后卫佐兰·阿尔塞尼奇因膝伤将缺席接下来的数个月。这名32岁的克罗地亚人也不排除在本赛季波兰足球甲级联赛中不再出场的可能性。据Interia Sport援引TVP Sport记者皮奥特尔·卡梅涅茨基的消息报道。

10月的最后一场比赛

阿尔塞尼奇上一次代表莱吉亚出场是在10月17日，对阵克拉科维亚的比赛以1:1战平告终。此后，他在几场比赛中坐在替补席上，也曾代表俱乐部参加第二级别联赛的预备队出场。

近几天，这名克罗地亚球员没有在克雄热尼采的俱乐部训练中心与球队一起训练。检查后得知，他遭遇了膝伤，需要长期休战。

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莱吉亚防线的问题

阿尔塞尼奇的长期缺阵缩小了主教练马雷克·帕普顺在中后卫位置上的选择范围。据卡梅涅茨基称，在他麾下的正牌中后卫中，仍有拉法乌·奥古斯特尼亚克、卡米尔·皮翁特科夫斯基和罗伯特·杰莱乌二世。正牌左后卫阿尔卡迪乌什·雷察也能踢这一位置，他在对阵普沃茨克维斯瓦的比赛中曾担任三后卫体系中的一员。

Interia Sport指出，俱乐部可能会在冬季寻找一名新的中后卫。TVP Sport称，拉库夫球员斯特拉托斯·斯瓦纳斯可能是候选人之一，他的合同将在6月底到期。

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