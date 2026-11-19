乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼表示，不仅在黑海，而且在其他具有战略重要性的海上航线上，海上安全面临的威胁都在加剧。 他强调，保护海员和保障航运安全需要国际社会给予特别关注。

据这位大使称，海上威胁正在加剧，且已不再局限于特定地区。

“我们现在不仅在黑海，而且在其他对世界经济至关重要的战略性海上航线上都看到了这一点。因此，海员的工作和航运安全今天需要特别关注，”扎卢日尼强调道。

这位乌克兰武装部队前总司令指出，尽管正处于全面战争之中，乌克兰海员仍在继续运输粮食、燃料及其他至关重要的货物，整个地区的物资供应都依赖于这些物资。

他还特别提到了国际海事组织（IMO）的工作，该组织致力于解决航运安全及保护海事从业人员的问题。

“保护海员是该组织工作的关键方向之一，因此，国际海事组织理事会最近谴责俄罗斯对民用船舶和海员的袭击，这一决定不仅是空谈，更是采取后续行动的基础。

感谢国际合作伙伴的声援与实际援助。对乌克兰海员、其教育及社会保障的投入，正是对全球海运业韧性及乌克兰未来的贡献，”他补充道。

大使还特别向国际海事组织秘书长阿尔塞尼奥·多明格斯、国际运输工人联合会秘书长斯蒂芬·科顿，以及乌克兰海运工人工会主席奥列格·格里戈留克表示感谢。

瓦列里·扎卢日尼感谢他们对乌克兰海员的支持，以及在伦敦举办第二届乌克兰海事论坛。

扎卢日尼是在伦敦举行的第二届乌克兰海事论坛期间发表上述言论的。

据RMF24报道，在黑海卡利亚克拉角东南方向约75公里处，一架海上无人机击中并击沉了货轮Betul 8号。 该事件发生于周一上午，地点位于保加利亚的专属经济区内。

隶属于Adnoc L&S公司的这艘船只于周二晚间在穿越霍尔木兹海峡时遭到袭击。该公司周三证实，一名船员下落不明。

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