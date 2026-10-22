欧洲入冬前的天然气储备：为何储气库仅填充至74.6%，该地区是否面临能源危机

欧洲在天然气储备低于去年同期的情况下进入供暖季，若遭遇骤然降温或供应中断，其应对空间将更为有限。 截至10月21日，欧盟地下天然气储气库的充气率达到74.62%。据欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）数据显示，这相当于约845太瓦时的天然气。 10月初，储气量约为72%，而去年同期为83%。

库存水平较低并不意味着欧洲已经面临天然气短缺或供暖中断在所难免。 欧盟拥有四通八达的天然气输送网络，能够获取液化天然气，并可根据市场情况增加进口。

与此同时，额外供应能否到位取决于天气、价格以及与亚洲买家的竞争。如果今冬寒冷，而液化天然气供应有限，欧洲能源市场的压力可能会大幅增加。

UA.News将解析：为何欧洲在供暖季伊始的天然气储备便低于往年，这将对该地区能源安全构成何种威胁，以及这一局面将如何影响企业和家庭的能源价格。

为何欧洲的天然气储备低于去年

天然气储气库通常在气候温暖的季节进行注气，此时消耗量通常较低；到了冬季，则利用储存的资源来满足需求。 然而，今年的注气季情况更为复杂，欧洲各国在供暖季开始时储备量较少。

据欧洲天然气传输系统运营商网络（ENTSOG）数据显示，截至2026年10月1日，欧盟储气设施的充气率约为72%，即740亿立方米天然气。 而一年前的同日，这一指标约为83%，即850亿立方米。因此，10月初这两个季节之间的差距达到了约11个百分点。

这一情况受多种因素影响。不同季节的天然气价格、交易商的商业决策、供应可获得性以及全球能源市场的整体形势都起着重要作用。 如果夏季与冬季价格之间的预期差价无法为注气提供足够的激励，企业提前囤积大量天然气可能就不那么划算了。

在减少对俄罗斯管道天然气依赖后，欧洲的供应结构也发生了变化。从挪威的进口、液化天然气的供应以及在全球市场上的采购变得尤为重要。 这种多元化虽然能够从不同渠道获取资源，但同时也加剧了对国际市场竞争中可用气量的依赖。

欧洲天然气基础设施组织（Gas Infrastructure Europe）10月9日的报告指出，欧洲正以历史最低的库存水平进入冬季，且应对供需不利变化的能力有所减弱。 该组织强调，如果市场条件允许，在供暖季开始时继续向储气设施注气至关重要。

欧洲的天然气储备能否满足过冬需求

储气库的充气水平虽是一项重要指标，但并不能全面反映供应状况。 欧洲各国的天然气供应不仅来自地下储气库：管道进口、液化天然气（LNG）以及本土开采也发挥着重要作用。因此，仅凭储气库的填充率来评估短缺风险是不恰当的。

欧盟委员会在评估冬季准备工作后表示，欧盟天然气系统仍具备足够的灵活性，可在各种情景下满足需求。 在10月8日的通报中，欧盟委员会强调，增加液化天然气（LNG）进口可在一定程度上弥补初期储备不足的问题。同时，该机构强调有必要在整个供暖季内持续监测储备情况，尤其是在供暖季临近尾声时。

地下储气设施的重要性不仅在于其储存的天然气总量。它们还能帮助快速应对短期内消费量的激增，例如在严寒天气下，供暖需求增长的速度往往快于增加额外供应的速度。 正因如此，即使液化天然气（LNG）供应充足，能够从储气库中迅速提取天然气的能力依然至关重要。

据欧洲输气系统运营商协会（ENTSOG）数据显示，在2025/2026年冬季，地下储气设施满足了欧盟约26%的天然气消费量。 而在2024/2025年冬季，这一比例约为30%。这表明，尽管储备并非唯一的供应来源，但仍是能源系统中的关键要素之一。

因此，储备的初始水平较低并不意味着2022年的能源危机会自动重演。与往年相比，欧洲已扩大了液化天然气（LNG）的进口能力，实现了供应来源的多元化，并减少了天然气消耗量。 然而，安全储备量的减少意味着，若多种不利因素同时出现，可能会更快地导致价格上涨，并迫使采取限制需求的措施。

为何液化天然气变得尤为重要

液化天然气仍是平衡欧洲市场的主要工具之一。LNG通过专用运输船经海运运抵，随后在接收终端被转化为气态并输送到天然气管网。 这种机制使得各国能够从不同国家采购资源，并降低对特定管道路线的依赖。

据欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）评估，欧洲液化天然气再气化基础设施的产能约为冬季期间1450亿立方米。这是一项可观的资源，可在有可用货源的情况下增加进口量。 在液化天然气供应充足的情景下，液化天然气可满足总供应量的约40%，而挪威的供应占比约为27%。

然而，终端的处理能力并不等同于保证供应量。 即使欧洲在技术上能够接收更多的液化天然气，它也需要与其他进口国（尤其是亚洲国家）争夺运输船只。如果亚洲买家愿意支付更高价格，或者全球供应减少，部分货量可能会流向其他市场。

中东局势带来了额外的不确定性。据路透社10月22日报道，该地区的冲突以及卡塔尔和阿联酋出口中断，正影响着全球液化天然气供应。 与此同时，亚洲对液化天然气的需求正在增长，这加剧了对可用供应的竞争。

对欧洲而言，这意味着补充库存的成本可能比全球市场稳定时更高。 如果来自中东的供应持续受限，而亚洲需求依然旺盛，欧洲买家将不得不争夺数量更少的可用货源。这种情况可能会加剧价格波动，即使欧洲天然气系统中并不存在实物短缺。

俄罗斯能否利用欧洲的天然气短缺

在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，欧盟开始系统性地减少对俄罗斯天然气的依赖。 欧盟各国增加了液化天然气的采购量，扩建了接收基础设施，并更积极地利用来自挪威及其他合作伙伴的供应。

然而，摆脱对俄罗斯资源的依赖是一个渐进的过程，市场形势不仅取决于政治决策，还取决于替代能源的供应情况。

俄罗斯天然气仍可能通过仍在运营的管道线路以及俄罗斯液化天然气（LNG）的供应，继续影响欧洲市场。 与此同时，欧盟正按照已批准的“弃用俄罗斯能源”政策，朝着全面停止进口俄罗斯天然气的方向迈进。

因此，莫斯科在欧洲市场扩大影响力的可能性不仅受限于可用天然气供应量，还受欧盟的政治决策和监管要求所制约。

库存水平较低可能会加剧对可用天然气供应的竞争，但这并不意味着欧洲会自动恢复从俄罗斯的大规模采购。 如果需求增加，欧洲买家将首先评估液化天然气（LNG）的供应情况、其他供应商的管道供应以及每种方案的成本。 俄罗斯可能从全球天然气市场价格上涨中获得间接利益，但其能否利用这一局面恢复昔日的影响力，将取决于制裁措施、欧盟法规以及欧洲进一步降低对莫斯科能源依赖的程度。

今冬天然气价格将如何走势

库存水平较低使得欧洲市场对天气和供应消息更为敏感。如果冬季温暖，供暖需求可能保持温和，而液化天然气和管道供应则足以满足消费者的需求。 但如果气温低于预期，欧洲将不得不更快地消耗储备，并调入额外的天然气。

届时，由于需求增加与对可用供应的竞争加剧，价格可能会上涨。 在持续的寒冷时期，由于许多国家的天然气需求同时增加，而额外的液化天然气（LNG）货量无法立即运抵，价格波动可能会尤为剧烈。

路透社10月关于欧洲天然气市场的报道指出，在库存低位和全球供应中断的背景下，该地区正准备迎接又一年的高价。 对终端消费者的影响将取决于合同条款、各国的定价机制，以及批发市场紧张局势将持续多久。

对于工业而言，天然气价格的长期上涨可能意味着生产成本的增加。其中，将天然气用作燃料或原料的企业仍最为敏感，特别是化工、化肥、玻璃生产以及部分冶金工艺。 如果成本持续上升，企业将不得不提高产品价格、削减产量，或寻找节能途径。

对家庭用户而言，影响将呈现出差异化的态势。 部分消费者将因费率调整或合同更新而感受到变化，而另一些消费者则可能受到固定价格或政府支持机制的保护。因此，批发价格的上涨并不意味着所有国家的取暖费账单会立即以相同幅度增加。

在哪些情况下欧洲可能会面临短缺

如果同时出现几个不利因素，风险将最大：严寒的冬季、液化天然气（LNG）供应受限以及部分供应路线中断。 在这种情况下，即使是发达的天然气输送系统也可能难以满足峰值需求，特别是在难以使用海运终端的地区。

欧洲天然气传输系统组织（ENTSOG）在其2026/2027年冬季预测中，模拟了各种液化天然气需求和供应情景。 在严寒冬季的情景中，若液化天然气供应情况较为乐观，则需削减的消费量或潜在缺口需求可能约为7%；若液化天然气供应受限，则该比例可能升至约12%。 在这些情景下，到冬季结束时，库存水平可能下降至约11%。

这些是在特定条件下模拟得出的结果，表明局势将在多大程度上取决于气温、进口及资源供应情况。 这并不意味着消费者一定会面临断气：如有必要，各国可通过增加进口、动用可用储备以及采取需求侧管理措施来应对局势。

与此同时，这些情景表明，到冬季末期，当库存已大幅减少时，应对空间可能会缩小。 如果储备消耗速度快于预期，这不仅会使本供暖季的度过变得困难，也会给下一年的准备工作带来挑战。

为何现在就需着眼于下一个冬季

欧洲的天然气安全不仅取决于资源能否维持到2027年3月。同样重要的是，各国将以何种库存水平结束供暖季，以及夏季重新填满储气库需要多少时间和资金。

据欧洲天然气基础设施协会（Gas Infrastructure Europe）评估，在冬季需求正常且液化天然气（LNG）供应充足的情况下，欧洲有望在2027年9月底前将储气库充填率恢复至90%。 然而，如果液化天然气供应受限，这一水平可能不足：在相应的情景下，截至9月底的储气水平将仅为65%左右。

这意味着，一个不利的冬季不仅会给当前供暖季带来问题，还会影响下一个注气周期。 如果各国不得不消耗大量储备，那么在夏季，当全球需求和价格可能仍居高不下时，它们将不得不争夺额外的天然气供应。

因此，欧洲机构强调必须持续监测库存水平、维持液化天然气（LNG）的稳定供应，并利用各国天然气系统之间的互联互通。 对于中欧和东欧国家而言，获取进口通道、实现国家间天然气输送以及在紧急情况下协调行动，仍然至关重要。

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