据《财富》报道，在美国明尼苏达州，Project Veritas创始人詹姆斯·奥基夫和活动人士肯·吉格比被控非法投票和盗用个人身份信息。亨内平县检察官玛丽·莫里亚蒂表示，两人在未经这些人知情或许可的情况下，向投票站工作人员报出了已登记选民的姓名。

检方称，来自佛罗里达州西棕榈滩的42岁奥基夫和来自华盛顿州科温顿的26岁吉格比，在8月11日的初选期间启动了选民担保程序。他们身穿西装，并录制与投票站工作人员的谈话，用于制作一段旨在展示——按其说法——该州选举法漏洞的视频。

投票站工作人员的反应

在明尼苏达州，如果一名选民没有载明现住址的证件，已登记选民可以在同一选区内为另一名选民的身份和居住地作担保。被担保人还必须通过提供驾照或州身份证号码，或社会保障号码的后四位，确认其身份和投票资格。

投票站工作人员注意到该团体的异常行为，并通知了选举官员，后者联系了警方。莫里亚蒂表示，奥基夫和吉格比没有签署完成程序所需的宣誓书，但使用虚假姓名以及启动该程序构成提出指控的依据。

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检察官表示，该事件表明，在初选期间发现违规行为并作出应对的系统是有效的。她强调，保护自由、公正的选举是其办公室的优先事项之一。

奥基夫的立场

奥基夫在一段视频和书面声明中称，他和吉格比是以调查记者身份行事，并无意完成该程序。据他所说，他们没有触碰选票便离开了投票站，只是向工作人员提出了有关选民担保规则的假设性问题。

O’Keefe Media Group表示，该团队有意模拟了一个“极端情景”，以测试工作人员的反应，并了解他们会描述哪些保障措施。吉格比未回应置评请求。根据法院记录，他没有律师，奥基夫和吉格比也都尚未有机会在法庭上陈述自己的立场。

担保程序很少使用：明尼苏达州州务卿办公室的数据显示，在2024年11月的选举中，该程序在全州已投选票中使用的比例不足0.6%。

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