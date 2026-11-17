总统弗拉基米尔·泽连斯基在“拉姆施泰因”框架下举行的第37次乌克兰防务联络小组会议上的在线发言中，就解决防空装备短缺问题提出了一项务实的倡议。

国家元首强调，防空是保护人民生命免受俄罗斯弹道导弹、巡航导弹和“沙希德”型攻击无人机袭击的首要任务。 他表示，美国、欧洲及其他伙伴国家的仓库中，有足够数量的*Patriot*系统 （特别是PAC-2和PAC-3）以及*IRIS-T*系统，这些导弹本应用于保卫乌克兰领空，而非闲置不用。

为加快交付进度，总统提议采用互换机制：合作伙伴将现有导弹移交给乌克兰以供立即使用，作为交换，他们将获得乌克兰已订购且预计按生产计划交付的新导弹。 乌克兰领导人认为，这种机制既能立即满足国防军的紧迫需求，同时也能帮助盟友在未来用最新型号的导弹补充其自身军火库。

国家元首在视频讲话中通报了这一情况。

此外，在以“拉姆施泰因”形式举行的第37次乌克兰国防问题联络小组会议上的在线发言中，总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁盟友向乌克兰武装部队空军增派更多飞机。

11月17日，在布鲁塞尔的北约总部，以“拉姆施泰因”形式举行的第37次乌克兰防务联络小组会议拉开帷幕。此次会议由该小组的联合主席国英国和德国共同召集。

在“拉姆施泰因”会议期间，乌克兰将向合作伙伴阐述加强国防的关键需求。具体而言，将涉及用于防空的截击机、作战航空兵的弹药以及额外资金支持。

第36次拉姆施泰因乌克兰防务联络小组会议于2026年9月9日举行。

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