乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基警告华盛顿，不要在经济领域与莫斯科走近。他认为，这种“联姻”从长远来看对美国恐怕并不有利。

柴油协议为俄罗斯提供了美国可能采取后续类似举措的可能性。总统弗拉基米尔·泽连斯基在与记者交流时表示了这一点。

“这尤其包括化肥、天然气、被冻结的资产，以及可能被解除制裁的其他个人和实体。 这种情况部分已经出现——对与俄罗斯领导人关系密切的俄罗斯寡头解除了制裁。能源资源是俄罗斯提议的一部分，”总统说道。

他补充道，俄罗斯清楚自身自然资源的规模，并实行垂直管理。因此，俄罗斯可能会向华盛顿提出一种独特的“经济联姻”。

“从长远来看，这种‘联姻’恐怕对美国并不有利， 因为俄罗斯在每项协议中都暗藏着某种不愉快的条款，虽然乍看之下并不明显，但在短期内可能看似存在某些好处，”总统强调道，据UNIAN记者报道。

此前，泽连斯基曾表示，乌克兰不会袭击驶往美国的、搭载俄罗斯柴油机的船只。

与此同时，美国国会正准备对与普京达成的柴油协议展开调查。

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月增加了柴油产量。

俄罗斯方面表示，准备向美国供应任何数量的柴油。与此同时，美国国内的柴油价格已经比与普京达成燃料协议之前更高了。

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