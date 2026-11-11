泽连斯基成为首位在丹麦议会主会议厅讲台上发表演讲的外国领导人

11月11日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向丹麦议会福尔克廷的议员们发表了讲话。他是首位在丹麦议会主会议厅讲台上发表演讲的外国元首。

泽连斯基在丹麦议会大厅发表演讲时向议员们发表了讲话。总统指出，能成为首位受邀在此大厅发表演讲的外国领导人，对他而言是莫大的荣幸。

他还提到，此前也有其他世界领导人曾希望在此向丹麦议员发表演讲，其中包括1997年的美国总统。

“今天能来到这里，受邀在此大厅发表演讲并成为丹麦的朋友，对我而言是莫大的荣幸。成为丹麦的朋友，一位无论在何种情况下你们都能始终信赖的朋友，”这位国家元首强调道。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在丹麦议会发表演讲时，感谢该国对乌克兰的声援与支持。他强调，丹麦人秉持的不仅是对自己负责，更是对他人负责的原则。据这位国家元首称，这是丹麦社会精神的一部分。

“在当今世界，以你希望他人对待你的方式去对待他人——这是无价的。 感谢你们——丹麦，一个以开放的心胸和坚定信念行事的国家，一个乌克兰和整个欧洲始终可以信赖的国家，”总统表示。

此外，泽连斯基还开玩笑说，今天唯一值得遗憾的是乌克兰和丹麦之间没有共同边界。据他所说，丹麦的“邻居要好得多”。

此前，泽连斯基抵达丹麦，并宣布了一项针对乌克兰国防的新援助方案。

泽连斯基明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行首日磋商结果的汇报。

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