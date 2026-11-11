泽连斯基明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的首要任务

乌克兰的首要目标是争取结束战争，之后再着手讨论未来的协议、安全问题和繁荣发展。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基11月11日在丹麦接受记者采访时表示，乌克兰代表团将在阿布扎比的谈判中传达这一信息。

“首先，我们必须思考如何停止战争，然后才是结构问题，接着才是安全与繁荣。 我希望我们驻阿布扎比的代表团能够传达这一信息：当务之急是停止战争，”这位国家元首说道。

总统由此勾勒出乌克兰提出的和平解决问题的顺序：首先是停止敌对行动，然后是确定协议条款、安全保障以及未来发展的条件。

11月11日（星期三），乌克兰、美国和俄罗斯关于解决战争的三方谈判将在阿布扎比（阿联酋首都）进入第二天。各方计划讨论可能的停火、能源问题以及黑海安全问题。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已听取了乌克兰谈判代表团关于11月10日在阿布扎比（阿联酋）举行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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