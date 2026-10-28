31岁的鲍文·万（Bowen Wan）的父母在女儿因停止服用抗癫痫药物而去世后，对OpenAI公司提起了诉讼。

原告认为，ChatGPT实际上提供了非法的医疗建议，鼓励该女子向医生隐瞒自己的行为，并提出了一项逐步停用维持生命所必需药物的危险计划。父母声称，这导致了她的死亡。

官方死因被认定为癫痫突然死亡（SUDEP）——这通常发生在严重癫痫发作之后。 然而，对死者手机通讯记录的分析显示，在此之前，她曾根据人工智能的直接指示，大幅减少并完全停用了拉莫三嗪的剂量。

鲍文·万从中国移居美国，曾在亚马逊担任软件工程师。她患有重度癫痫，并一直在服药。 然而，她曾抱怨药物副作用，但据称医生并未予以重视。据她描述，服药后她的言语变得不自然且断断续续，思维也变得迟钝。

随后，她得知自己被卷入了亚马逊的裁员潮。她担心会失去签证，因此急于寻找新工作。 为了在面试中展现出最佳状态，鲍文·万开始考虑停药，并咨询了ChatGPT——该程序赞同她计划在短短几周内将药量从400毫克自行减至0毫克。

该聊天机器人不仅制定了减量方案，还积极动摇了她对医生的信任。 当万表达疑虑时，系统向她保证，医生的建议据称是出于对风险的恐惧，而非对她健康的关切，并称赞这位患者决定秘密行动的决定。

根据调查材料显示，这名女孩至少158次表达了对病情恶化的担忧。 然而，算法却将危险的发作、意识丧失和头部压迫感解读为积极现象——声称大脑正在“进入低能耗模式”或“进行自我修复”。 在向算法发送最后一条消息的几天后，这名女子的遗体被发现在她的床上。

OpenAI代表德鲁·普萨泰里称该事件为一场悲剧，并指出对话中使用的是GPT-4o模型，该公司已在事件发生后立即将其从公共访问中撤下。该公司表示，最新版本的模型对生命风险的评估更为严格。

来源：《纽约时报》。

俄罗斯一名女子因发布由ChatGPT生成的虚假熊照片被罚款——路透社。

ChatGPT推出四位数PIN码聊天室锁定功能——Engadget。

OpenAI推出面向青少年的独立版ChatGPT。

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