吉赛尔·佩利科将因一家出版商散布其私密照片而对其提起诉讼——Euronews
Tinbad出版社被指控利用一名女性的私人照片来推广书籍。据媒体报道，出版社向记者发送了吉赛尔·佩利科的私密照片和视频，这些内容是由她的前夫多米尼克在未经她知情和同意的情况下拍摄的。
这些影像很可能被用于宣传法国女哲学家兼精神分析师萨宾·普罗霍里斯所著的散文集《Emprises, les impasses d’une success story》（《强制控制：成功故事的死胡同》）。 作者对“emprise”（法语术语，指一个人对另一个人施加的心理控制）这一概念提出了质疑，甚至对吉赛尔·佩利科是否属于受害者这一事实也提出了质疑。 以批评#MeToo运动而闻名的普罗霍里斯表示，她并未决定发送这些图片。
佩利科的律师将此事件称为针对她的又一次攻击。这位73岁的女士本人向法国BFM TV电视台表示，将对该出版社和作者提起诉讼。
“今天，我再次感到被羞辱、被公然展示并受到伤害。我一直为重获尊严和自由而奋斗。我绝不允许任何人将它们从我手中夺走，”她说道。
Tinbad出版社声明，将不再加印该书，萨宾·普罗霍里斯也将不再参与该书的推广工作。该出版社将此事件称为“与本书内容不符的、不成功的公关举措”。
出版社向吉赛尔·佩利科和萨宾·普罗霍里斯致歉，并强调“并未向媒体发送任何强奸图片或色情视频”。
该书目前已从出版社网站下架。据Tinbad报道，市面上尚有约280本在流通。
吉赛尔·佩利科因抗争性暴力而闻名于世——这源于一场被称为“马赞案”（以这对夫妇居住的法国东南部小镇命名）的庭审。 在2011年至2020年期间，她的前夫不仅向她提供致幻药物并对其实施强奸，还通过互联网招募数十名其他男子，在她处于无意识状态时对其实施强奸。
72岁的多米尼克·佩利科被法院判处20年有期徒刑，另有约50名被认定参与强奸的男子被判处5至13年有期徒刑。