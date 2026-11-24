这些影像很可能被用于宣传法国女哲学家兼精神分析师萨宾·普罗霍里斯所著的散文集《Emprises, les impasses d’une success story》（《强制控制：成功故事的死胡同》）。 作者对“emprise”（法语术语，指一个人对另一个人施加的心理控制）这一概念提出了质疑，甚至对吉赛尔·佩利科是否属于受害者这一事实也提出了质疑。 以批评#MeToo运动而闻名的普罗霍里斯表示，她并未决定发送这些图片。

佩利科的律师将此事件称为针对她的又一次攻击。这位73岁的女士本人向法国BFM TV电视台表示，将对该出版社和作者提起诉讼。

“今天，我再次感到被羞辱、被公然展示并受到伤害。我一直为重获尊严和自由而奋斗。我绝不允许任何人将它们从我手中夺走，”她说道。

Tinbad出版社声明，将不再加印该书，萨宾·普罗霍里斯也将不再参与该书的推广工作。该出版社将此事件称为“与本书内容不符的、不成功的公关举措”。

出版社向吉赛尔·佩利科和萨宾·普罗霍里斯致歉，并强调“并未向媒体发送任何强奸图片或色情视频”。

该书目前已从出版社网站下架。据Tinbad报道，市面上尚有约280本在流通。

吉赛尔·佩利科因抗争性暴力而闻名于世——这源于一场被称为“马赞案”（以这对夫妇居住的法国东南部小镇命名）的庭审。 在2011年至2020年期间，她的前夫不仅向她提供致幻药物并对其实施强奸，还通过互联网招募数十名其他男子，在她处于无意识状态时对其实施强奸。

来源：

72岁的多米尼克·佩利科被法院判处20年有期徒刑，另有约50名被认定参与强奸的男子被判处5至13年有期徒刑。

至少有15名被认定强奸吉赛尔·佩利科的男子对法院的判决提出了上诉。