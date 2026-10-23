美国福克斯新闻频道（Fox News）主持人布莱恩·基尔米德严厉批评了美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫，因其对俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京大加赞赏。 这位美国代表在圣彼得堡会晤期间，称克里姆林宫领导人是“人道主义者”，并向其表达了敬意。

这位福克斯新闻主持人发布了一段视频，对史蒂夫·维特科夫对弗拉基米尔·普京的评价表示愤慨。

该记者认为，此类赞美言论暴露了这位美国代表的幼稚，而俄罗斯人可能会对此嗤之以鼻。

“俄罗斯人大概都笑得前仰后合了吧，”基尔米德在评论唐纳德·特朗普特使的言论时说道。

该记者强调，鉴于俄罗斯对政治对手和记者的迫害，将普京称为人道主义者是不恰当的。他还呼吁观众不要对这位俄罗斯领导人使用此类评价。

“这种说法只会让你显得天真。 人道主义者？这个人杀害自己的反对者，逮捕记者……女士们、先生们，所有正在听我讲话的人：如果你们见到弗拉基米尔·普京，千万不要称他为人道主义者，”这位主持人继续说道。

引发批评的导火索是史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡与弗拉基米尔·普京会谈时的言论。这位唐纳德·特朗普的特使声称，俄罗斯总统同样配得上“人道主义者”这一称号。

在对克里姆林宫领导人讲话时，维特科夫提到，普京曾多次称美国总统唐纳德·特朗普为“人道主义者”。随后，这位美国政府代表也用同样的称谓来形容这位俄罗斯领导人。

“您经常谈论我的总统——特朗普总统，称他为人道主义者，”维特科夫对普京说道，“您也是一位人道主义者，先生，我向您致以敬意。”

正是这番话激怒了布莱恩·基尔米德。这位记者对向俄罗斯总统致以此类赞美是否恰当提出了质疑，并强调这种言论使这位美国特使显得天真。

基尔米德特别指出俄罗斯当局针对政治对手和记者的所作所为，他认为这些行为与维特科夫对普京的评价相悖。

此外，这位福克斯新闻主持人推测，特朗普政府代表的言论可能会在俄罗斯引发嘲笑。 他正是通过这种反应来阐明自己对美国特使言论的看法，并强调将克里姆林宫领导人称为“人道主义者”实属不妥。

基尔米德在社交媒体X上发布了这一消息。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡举行了会谈，会谈持续了近三个小时。 会谈期间，这位美国特使向俄方通报了此前在奥斯陆举行的磋商结果。

美国副总统杰·迪·文斯认同了唐纳德·特朗普总统的特别代表史蒂夫·维特科夫的观点，后者曾将俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京称为“人道主义者”。

爱尔兰摄影记者兼纪录片制作人凯兰·罗伯逊在评论俄罗斯对基辅的大规模袭击造成的后果时， 讽刺地将袭击平民设施的行为称为来自俄罗斯联邦的“人道主义援助”，并援引了美国总统唐纳德·特朗普团队的声明。 这位媒体人是在位于被毁的“Epicenter”大型超市现场发表上述言论的。

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