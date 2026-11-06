维多利亚的秘密超模阿德里亚娜·利马现身纽约一场派对

被视为维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）最著名的“天使”之一、巴西超模阿德里亚娜·利马再次现身社交活动。 这位名人在前往纽约参加派对的途中被狗仔队拍到。

她受邀出席了在苏荷区举行的Oner NYC品牌盛大开业庆典。鉴于该品牌专攻运动服饰，利马特意挑选了一套相得益彰的造型。

现年45岁的超模身着深酒红色长裤和上衣亮相。 她还搭配了一件经典剪裁的黑色皮质风衣、一双优雅的船鞋以及一款简约的软皮手拿包。

不久前，阿德里亚娜·利马还出席了在纽约美国自然历史博物馆举行的2026年CFDA时尚大奖颁奖典礼。

为了在红毯上亮相，这位超模选择了一套凸显身材曲线的柔美造型。她身着LaQuan Smith品牌的一件乳白色长裙，领口设计深V。

这套礼服凸显了这位名人的曼妙身姿，而宽大的黑色腰带则进一步突显了她纤细的腰身。

10月15日，维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）年度内衣秀在纽约举行。走上T台的既有该秀的“传奇”超模——阿德里亚娜·利马和亚历山德拉·安布罗西奥，也有新面孔。

值得一提的是，2024年，维多利亚的秘密时装秀时隔2018年后首次重返纽约举办。

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