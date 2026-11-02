希腊罗得岛的强降雨引发突发洪水：道路、商店及其他商业场所被水淹没，湍急的水流冲走了汽车。据Interia报道，夜间最强降雨出现在该岛东部。

阿尔汉盖洛斯的情况最为严峻

受灾最严重的是阿尔汉盖洛斯地区，河流决堤，将道路变成了汹涌的水流。洪水冲走了十几辆汽车，商店和其他商业场所被淹。

阿凡杜地区和罗得岛南部村庄也发生了规模较小的内涝。紧急服务部门接到数百通求助电话，其中包括抽水请求。岛上居民和游客收到了天气急剧恶化的警告，当地政府决定关闭学校。

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消除恶劣天气造成的后果

民防部门与南爱琴群岛大区行政部门及罗得岛当局正昼夜不停地消除洪水后果。相关部门正在清除被洪水冲走的车辆、疏通排水系统、恢复溪流的水流，并修复受损的道路基础设施。

尽管白天恶劣天气的强度有所减弱，救援部门仍处于高度戒备状态。

卡利姆诺斯岛的后果

希腊卡利姆诺斯岛也记录到规模较小的损失。在阿吉奥斯-瓦西利奥斯地区，一块巨石从山坡脱落，撞击车库并损坏了一辆停放的汽车。市长扬尼斯·马斯特罗库科斯表示，在巨石坠落地点下方有一片住宅。

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