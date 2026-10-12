厄瓜多尔暴雨影响逾1.7万人——The Rio Times

自8月29日以来，厄瓜多尔的强降雨已影响17,056人，并造成1人死亡。受灾最严重的是沿海的埃斯梅拉达斯省，记录到12,484名受影响人员，The Rio Times报道，消息援引厄瓜多尔国家风险管理秘书处。

影响规模

截至10月11日，该机构已在该国24个省中的22个省记录到330起危险事件。其中，181起为洪水，68起为山体滑坡，另有24起为强风。相关事件波及100个县和200个教区。

根据秘书处的数据，4,862栋房屋受损，16处住所被毁。恶劣天气导致18所学校的教学活动受到干扰，两个医疗中心受影响，一座桥梁被毁。此外，当局将1,354人归类为住房或生计遭受严重损失者。

9月26日，在与秘鲁接壤的埃尔奥罗省记录到一人死亡：该人被卡利查纳河的水流冲走。

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埃斯梅拉达斯的情况最为严峻

在埃斯梅拉达斯省，3,714栋房屋受损。9月29日，埃斯梅拉达斯河溢出河岸，淹没了该省行政中心的三个河中岛屿。省级紧急状态自10月7日至12月7日有效，其中一所学校自10月3日起被用作临时避难所。

瓜亚斯省有2,168人受影响，洛斯里奥斯省有1,532人，马纳比省有231人。国家气象部门Inamhi警告称，沿海地区和安第斯地区将出现强降水，持续至10月14日10:00。当地威胁级别被评估为中等至极高，最强降雨预计将持续到周二。

由于厄尔尼诺现象，该国自8月29日起实施红色警戒级别。这是风险准备级别，而非全国性紧急状态。

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