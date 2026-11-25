受美国通胀担忧、贸易紧张局势以及市场预期货币政策将进一步收紧的影响，投资者正大规模抛售金融资产。 加息预期以及对人工智能投资未来回报率的疑虑，给市场带来了额外压力。在此背景下，黄金、白银和比特币价格均大幅下跌。

黄金和白银跌至15个月低点

11月25日（周三），黄金现货价格下跌3%，至每金衡盎司3445.89美元。这是自2025年8月以来的最低水平。 这是自去年9月以来，该贵金属价格首次跌破3500美元。

白银跌幅更为显著——下跌5.4%，至每盎司38.65美元。这也是自2025年8月以来的最低点。 其他贵金属也受到波及：铂金下跌4.1%，至每盎司1224.13美元；钯金下跌3.2%，至826美元。 其价格已跌至2017年以来的最低水平。

据路透社报道，黄金价格较2026年初创下的历史高点已下跌约37%。

比特币再次跌破6万美元大关。

这一负面趋势也波及到了加密货币市场。周三，比特币一度跌至5.75万美元，未能守住6万美元这一心理关口。此前，该币种曾在11月23日短暂回升至6.45万美元。

投资于比特币的美国交易所交易基金（ETF）资金外流进一步加剧了下行压力。据CoinDesk数据显示，截至11月24日，此类基金当月净赎回额已达47.1亿美元。 仅在一个交易日，投资者就赎回了约5.7亿美元。就这一指标而言，11月已成为美国比特币现货基金推出以来表现最差的一个月。

美国股市也随之下跌

美国科技板块成为此次下跌最显著的震中之一。周三交易时段，纳斯达克综合指数下跌约4%，芯片制造商英伟达（Nvidia）股价下跌8.7%。

投资者越来越怀疑科技巨头能否收回投入人工智能发展的巨额资金。其中，建设数据中心、采购设备以及开发新模型的支出尤其令人担忧。

对这些投资能否收回成本的担忧加剧了股市的整体不确定性。科技公司股票的抛售进一步拖累了加密货币和贵金属市场。

美国通胀加剧了市场压力

美国最新通胀数据是导致市场下跌的主要因素之一。 10月，美国联邦储备系统（美联储）用于评估通胀趋势的个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.3%。 按年率计算，该指标从9月的3.6%加速至3.8%。

剔除食品和能源价格的核心通胀率同比为3.3%，而前一个月该数据为3.1%。

这些数据加剧了市场对美联储可能在12月再次加息的预期。市场已将加息0.25个百分点纳入定价。

国债及其他金融工具收益率的上升，使得黄金对投资者而言吸引力下降，因为这种贵金属不产生利息收入。 借贷成本的上升也可能抑制对风险资产（尤其是加密货币）的需求。

油价先跌后涨

与黄金和白银不同，当日油价走势几经波折。 11月25日早盘交易中，布伦特原油期货下跌1.6%，报每桶89.93美元。美国WTI原油期货下跌1.9%，至80.53美元。

市场受到2027年全球原油供应过剩担忧的压制。投资者还密切关注着欧佩克+未来关于产量水平的决策。

随后局势发生变化。在有消息称也门胡塞武装袭击了沙特阿拉伯的拉斯塔努拉炼油厂后，油价开始上涨。 据路透社报道，布伦特原油价格升至每桶93.20美元，西德克萨斯中质油（WTI）价格升至83.01美元。市场对中东原油供应中断的担忧再次推高了原油需求。

为何投资者甚至抛售避险资产

黄金传统上被视为避险资产，在经济和地缘政治动荡时期，投资者往往会转向黄金。 然而，大规模的金融动荡可能会迫使市场参与者甚至抛售贵金属，以获取现金、弥补其他投资的损失，或满足交易所交易的保证金要求。

在此情况下，比特币的表现更像是一种高风险投资，而非黄金的数字替代品。其价格下跌与交易所交易基金（ETF）的资金流出以及股市情绪恶化同步发生。

当前的市场状况与多个因素直接相关：美国持续的通胀、市场对美联储收紧政策的预期、贸易不确定性，以及对大规模人工智能投资回报率的疑虑。

路透社援引相关消息报道了这一情况。

乌克兰黄金价格上涨：截至11月24日，每克黄金价格是多少。

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