美国总统唐纳德·特朗普、中国国家主席习近平和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京举行的首次三方会晤，再次印证了世界秩序的转型以及美国主导时代的终结。 与此同时，新的国际关系体系可能变得难以预测且不稳定，因为三位领导人的利益存在冲突，这使得达成共识变得更加困难。

据该媒体分析，11月19日在中国深圳举行的三方会晤，彰显了全球力量平衡的转变。 美国、中国和俄罗斯正越来越积极地试图划定各自的影响范围，但对未来的国际秩序有着不同的设想。

《华尔街日报》指出，特朗普、普京和习近平之间存在着相互竞争的野心和相互冲突的地缘政治利益。 与此同时，该报认为，他们有一个共同点，即希望在各自视为利益范围的地区，在尽可能少的外部限制下开展行动。

具体而言，普京希望华盛顿不要阻碍俄罗斯在乌克兰问题的计划实施。莫斯科正试图达成相关协议，以便巩固自身立场并削弱西方对战争进程的影响。

习近平则希望美国承认北京对台湾的主权主张。 中国当局认为该岛是中国领土的一部分，而华盛顿则继续与台北保持非正式关系并向其提供国防援助。

相反，特朗普将削弱中国和俄罗斯在西半球的影响力列为其外交政策的优先事项之一。 这种做法被称为“唐罗主义”——即对门罗主义的重新诠释，旨在恢复美国在该地区的霸权地位。

尽管举行了这场具有历史意义的峰会，但记者们并未看到在谈判主要议题上可能取得突破的实质性迹象。这主要涉及俄罗斯对乌克兰的战争、围绕伊朗的冲突以及核武器控制等问题。

与此同时，该媒体认为，此次会晤本身对与会各方而言便是一项重要的政治成果。三国领导人首次以这种形式同桌会晤，彰显了大国间直接磋商作用的日益增强。

不过，共同参与谈判并不意味着华盛顿、莫斯科和北京之间形成了联盟。三方的战略利益依然存在冲突，而国际安全未来的走向仍未可知。

据《华尔街日报》报道。

特朗普与习近平展开会谈，并就乌克兰战争发表声明——路透社。

习近平主席警告美国不要在台湾问题上犯错——阿纳多卢通讯社

视频：特朗普首次公开称普京为“朋友”，并与习近平会晤时迟到。

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