研究人员在感染并康复超过一年后仍存在味觉障碍的人群味蕾中，发现了分子和结构变化。据ScienceDaily报道，研究结果发表在《Chemical Senses》期刊上。

哪些味觉受到影响

来自科罗拉多大学安舒茨分校和两所瑞典大学的科学家，对28名感染后味觉问题持续一年以上的人进行了检查。没有任何参与者因COVID-19住院。

在28名参与者中，8人的检测显示出明显异常的味觉指标。另有11人表示，他们难以辨认某些味道，主要是甜味、苦味和鲜味。鲜味是蘑菇和肉汤等食物所具有的一种味道。与此同时，参与者感知咸味和酸味的能力总体上大多未受影响。

细胞中的信号传递受损

研究人员从20名参与者身上采集了少量味蕾组织样本。他们发现，与PLCβ2蛋白生成有关的信使RNA水平降低。在舌头识别甜味、苦味和鲜味时，这种蛋白会增强产生的信号，然后再将信息传递至大脑。

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负责咸味和酸味的细胞使用其他不依赖PLCβ2的信号传递机制。作者认为，这或许可以解释为何这些感觉在部分参与者身上得以保留。

味蕾结构的变化

显微镜检查还显示，部分参与者味蕾中细胞的物理组织结构受到破坏。另一些人的味蕾则外观正常。作者认为，持续的味觉障碍可能同时与分子信号和这些细胞结构的变化有关。

在正常情况下，味蕾细胞大约每两至四周更新一次。然而，研究人员记录到的迹象表明，一些人维持正常味觉信号传递所必需的过程可能在更长时间内仍处于受损状态。科学家还需要确定，这些变化能否随着时间推移恢复正常，以及旨在恢复正常味觉信号传递的方法是否会有帮助。

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