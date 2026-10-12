德国信件邮资或将在2027年上涨20%——The Local Germany

德国寄送信件的费用可能从2027年1月起平均上涨20.35%。负责监管德国邮政价格的联邦网络局已提出2027至2028年资费上调的这一最高幅度。据The Local报道。

信件可能的新价格

目前，寄送重量不超过20克的标准国内信件费用为95欧分。如果德国邮政完全采用监管机构提出的上限，价格可能升至1.14欧元。该公司还可按5欧分的幅度设定资费——在这种情况下，标准信件可能收费1.10欧元或1.15欧元。

德国邮政将于稍后确定并公布每类邮件的具体资费。据该媒体报道，该公司在过去几年完全用尽了获准的提价空间。包裹预计也将变得更贵。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最终决定预计于11月作出

德国邮政、其竞争对手、消费者权益保护组织及其他利益相关方可在10月30日前就拟议决定提交意见。有关提高资费的最终决定预计将于11月作出。

监管机构以信件数量大幅减少为可能涨价作出解释。2005年，德国寄出了169亿封信；而2025年，这一数字略低于94亿封。与此同时，德国邮政仍在维持邮筒、网点和邮递员网络。

自2012年以来，德国寄送标准信件的费用约翻了一番：当时为55欧分。

关注我们在