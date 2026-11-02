美国演员安迪·加西亚、作曲家大卫·福斯特、歌手兼词曲作者保罗·安卡、剧作家大卫·马梅特以及乡村音乐表演者芭芭拉·曼德雷尔被宣布为2026年肯尼迪中心荣誉奖得主。据《滚石》报道，第49届获奖者名单由约翰·F·肯尼迪表演艺术中心理事会和总统唐纳德·特朗普公布。

华盛顿的颁奖典礼

肯尼迪中心荣誉奖旨在表彰在音乐、舞蹈、戏剧、歌剧、电影和电视领域取得终身成就的人士。向获奖者致敬的隆重仪式定于12月7日在华盛顿的第一资本体育馆举行。特朗普在一份声明中表示，今年获表彰的艺术家通过多年的工作影响了美国文化，并激励了数代观众。

获奖者的职业生涯

加西亚因其作为演员和导演的工作，以及在音乐制作方面的成就而获表彰。他凭借在影片《教父3》中饰演文森特·柯里昂获得奥斯卡奖和金球奖提名。今年，他编剧、执导并主演的电影Diamond在戛纳电影节首映。

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福斯特拥有16座格莱美奖、1座艾美奖和1座金球奖，并曾三次获得奥斯卡奖提名。他合作过的表演者包括惠特尼·休斯敦、迈克尔·杰克逊、麦当娜、安德烈亚·波切利和芭芭拉·史翠珊。

安卡15岁时凭借1957年的歌曲Diana获得首支热门单曲，他为弗兰克·辛纳屈创作了My Way，并创作了The Tonight Show With Johnny Carson的主题曲。马梅特凭借戏剧Glengarry Glen Ross获得1984年普利策奖。曼德雷尔两次被乡村音乐协会评为年度艺人，并入选乡村音乐名人堂。

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