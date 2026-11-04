女演员詹娜·奥尔特加坦言了为何拒绝观看自己的电影

因出演电视剧《星期三》而闻名的美国女演员詹娜·奥尔特加表示，她不重看自己参演的电影，不阅读影评，也不关注票房数据。 最近，由于人工智能生成的内容数量庞大，她使用社交媒体的频率也降低了。

奥尔特加表示，她有意识地回避关于自己作品的评论，因为担心这些评论会对她的心理状态产生负面影响。即使团队向她发送相关信息，这位女演员也不会查看票房数据。

“这可能会让我陷入某种精神失常的状态，”她解释了自己不愿阅读影评的原因。

与此同时，这位女演员也不愿仅凭财务指标来评估自己项目的成功与否。

“我不希望一切都归结为数字，”奥尔特加指出。

此前，她曾通过社交媒体了解观众对她电影的反应以及讨论热度。但如今，她在这些平台上花费的时间越来越少。

“目前社交媒体上可见的内容，很大一部分只是人工智能生成的垃圾，”这位女演员表示。

她还认为，人们过于关注自己在网上的形象。

奥尔特加回忆起最近手机坏了，她决定几天内不修理。据她所说，无法随时访问社交媒体竟成了一段愉快的经历。

“如果我需要去某个地方，比如去训练，我会用电脑看地图，然后记住街道名称。 如果有人需要找我，我会说：‘我会在某个时间去那家咖啡馆。’这让我感到一种难以置信的自由感，”她说道。

来源：《Variety》。

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