美国加利福尼亚州上诉法院驳回了演员丹尼·马斯特森的上诉，维持其因两项强奸罪被判处30年监禁的判决。《卫报》报道。

因出演电视剧《70年代秀》而知名的马斯特森，于2023年被判犯有2003年强奸两名女性的罪行。与另一名女性指称其于2001年实施强奸有关的第三项指控已被撤销。

辩方论点被驳回

该演员坚称，他与三名女性的性接触均为双方自愿。去年12月，他提出上诉，质疑指控者证词的可信度，并称自己未获得公正审判。

辩方还称，洛杉矶高等法院法官查莱恩·F·奥尔梅多对山达基存在偏见。然而，由三名法官组成的合议庭在一份长达89页的裁决中认定，该法官在审判期间的言论并未表明其对山达基抱有敌意或偏离中立立场。

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有关山达基的证词

检察官在审理期间表示，作为知名山达基教徒的马斯特森利用其在教会中的身份逃避责任。三名指控者在所述事件发生时也都属于该宗教组织。

两名女性作证称，在向教会代表求助后，有人告诉她们自己并未遭到强奸；她们还被安排参加所谓的伦理项目，并将其比作反复审问；同时，她们被告诫不要向警方报案。法院允许前山达基教徒克莱尔·黑德利就该教会的做法提供专家证词。

马斯特森的律师称该裁决令人失望，并向Variety表示，他们将向加利福尼亚州最高法院提出上诉。山达基教会在2023年判决后曾表示，审判期间有关其信仰的证词和描述并不真实，该组织也没有禁止或劝阻成员向执法部门报告犯罪的政策。

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