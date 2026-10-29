因舞者参与 K-pop 组合 Seventeen 的演出，韩国首尔龙山区 Hybe 公司总部附近出现了抗议卡车。据《韩国先驱报》报道，根据当地消息，这些卡车由该组合的粉丝派出，他们认为舞者据称在舞台上抢了成员们的风头。

对经纪公司的要求

社交媒体上流传的照片和视频显示，有标语要求经纪公司将舞者从 Seventeen 的演出中移除。抗议发起者表示，观众购买演唱会门票是为了看组合成员，而不是看伴随表演的舞者。

社交媒体上的批评还涉及舞者的服装、发型、编舞以及他们与 Seventeen 成员的互动。一些粉丝抱怨，鲜艳的服装和染色头发会分散对艺人的注意力，而舞者有时会在舞台上遮挡观众对艺人的视线。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于舞者角色的争议

与此同时，其他社交媒体用户称这场抗议反应过度。他们指出，舞者是 Seventeen 大型舞台制作的重要组成部分，包括歌曲《Super》的群舞编排。

在韩国，随着 Mnet 舞蹈节目《Street Woman Fighter》于 2021 年播出后走红，公众对职业舞者的看法发生了变化。该节目帮助职业舞者在作为伴舞表演者的角色之外获得了更广泛的认可。尤其是，舞团 La Chica 的队长 Gabi 因电视娱乐节目而知名；节目参与者 Emma 则于 2024 年以说唱歌手和主舞身份在女子组合 Badvillain 出道。

关注我们在