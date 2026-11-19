由布拉德·皮特主演的电影《克利夫·布斯的新奇历险记》（The Further Mis-Adventures of Cliff Booth）在洛杉矶举行了首映礼。 在红毯上，这位演员与片中同剧组演员一同亮相。起初，伊丽莎白·德比基与他一同现身，随后斯科特·卡恩和卡拉·古吉诺也相继加入。

皮特为此次公开亮相选择了深蓝色圆领毛衣、配有皮带的宽松深色长裤以及一件长款双排扣大衣。 他搭配了皮靴、细金链以及带色镜片的太阳镜，使整体造型更加完整。

黛比基身着弗朗切斯科·穆拉诺（Francesco Murano）2027年春季系列中一款黑色长裙，大胆的低胸设计直达肚脐，令她光彩照人。这位女演员直接将裙子穿在裸身上。 面料在胸前柔美垂坠，层层收拢的褶皱突显了腰线和臀部曲线。裙摆向下逐渐展开，最终延伸成拖尾。

伊丽莎白在手腕上佩戴了一条银色手链，为整体造型画龙点睛。她的发型是柔美的卷发，妆容则十分清雅。

卡拉·古吉诺身着一件亮橙色、缀满水钻的礼服，礼服上饰有两个水滴形领口和一条拖尾，她以此造型亮相。 斯科特·卡恩选择了一套略带光泽的浅蓝色西装，搭配棕色T恤和带有金属装饰的乐福鞋。

关于影片

在这部新片中，布拉德·皮特再次饰演克利夫·布斯——《好莱坞往事》中的主角。 本片由大卫·芬奇执导，昆汀·塔伦蒂诺编剧。故事发生在1977年的洛杉矶，时间节点比前作晚了八年。

布特一边兼职做调酒师和放映员，一边还负责为好莱坞人士处理棘手的问题。 某日，由伊丽莎白·德比基饰演的经纪人卡伦·克罗斯比找上了他。她代表着由斯科特·卡恩饰演的电视明星查理·彼得斯的利益。卡拉·古吉诺则饰演了查理的妻子托尼。 与这群人的接触将克利夫卷入了一场充满野心与危险的犯罪事件。

回顾一下：视频：布拉德·皮特和伊内斯·德·拉蒙一同出席了在洛杉矶举行的电影首映礼。

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