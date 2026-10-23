由演员瑞恩·高斯林和音乐人扎克·希尔兹组成的独立音乐双人组合 Dead Man’s Bones 宣布将携新音乐回归。该作品预计于10月27日发布，《滚石》报道。

社交媒体上的预告

高斯林的伴侣伊娃·门德斯此前一天曾在社交媒体上暗示 Dead Man’s Bones 将推出新音乐。一段配有万圣节音乐和儿童声音的视频表示，新音乐将于10月27日发布。

Dead Man’s Bones 的同名首张专辑于2009年发行。该专辑与 Silverlake Conservatory 儿童合唱团合作制作。唱片发行并进行了短暂巡演后，这个双人组合停止了活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

双人组合音乐中的儿童合唱团

2009年，《滚石》将该乐队的声音描述为 Arcade Fire、汤姆·威茨、《芝麻街》角色和库尔特·魏尔音乐剧的结合。该刊物将迪士尼的 Haunted Mansion 游乐设施，以及 Langley Schools Music Project 项目的专辑 Innocence and Despair 列为 Dead Man’s Bones 的灵感来源。

希尔兹此前表示，起初所有声乐部分都是为儿童合唱团创作的。不过，在准备素材期间，他和高斯林开始亲自演唱，并决定将该项目打造为有合唱团参与的双人组合。2021年，歌手 Cat Power 翻唱了 Dead Man’s Bones 的歌曲 Pa Pa Power。

关注我们在