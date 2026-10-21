K-pop组合Twice的队长志效于10月21日宣布，在公司工作21年后离开韩国经纪公司JYP Entertainment。这位29岁的歌手，本名朴志效，还宣布成立自己的经纪公司Emithaus，Channel NewsAsia报道。

结束与JYP的合作

志效在Instagram发文表示，她结束了与JYP的旅程，这段旅程始于她的童年。她说，这些年中既有美好的日子，也有艰难的日子，但所有这些经历都塑造了她作为一个人的成长。她感谢经纪公司员工给予的支持，以及对她职业成长的帮助。

她解释说，对她而言，独立并不意味着总结过去，而是选择今后如何生活和工作。志效补充说，在新的条件下，她将以更大的谨慎和责任感作出决定。

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在Twice的活动

志效强调，她离开JYP Entertainment并不意味着与Twice分道扬镳。她称这个组合是自己生命中不可替代且重要的一部分，并表示希望今后继续与其他成员站在同一舞台上表演。

这位歌手在8岁时加入JYP Entertainment，并在Twice于2015年出道前担任练习生约十年。她的决定成为组合成员中又一个类似的举动：定延转至Varo Entertainment，并计划发展演艺事业；彩瑛则在进行Lil Fantasy项目。

Twice另外六名成员——娜琏、Momo、Sana、Mina、多贤和子瑜——的个人合约状态尚未披露。

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