维塔利·克利奇科的前妻透露了他们的孩子们目前住在哪里以及在做什么

基辅市长维塔利·克利奇科的前妻、歌手兼模特娜塔莉亚·叶戈罗娃谈到了他们三个孩子的生活。她分享了关于儿子和女儿的细节，特别是讲述了他们目前居住的地方以及各自的近况。

维塔利·克利奇科与娜塔莉亚·叶戈罗娃在婚姻期间育有三个孩子：女儿叶丽莎维塔以及儿子叶戈尔和马克西姆。基辅市长的所有子女都居住在海外的不同国家，但彼此之间保持着联系。 “我有三个孩子，他们完全不同——是三个独立的个体。但与此同时，他们之间有着难以置信的纽带。如今他们生活在三个不同的国家，却依然非常亲密。对我来说，这一点极其重要。 我从未将孩子们分开，他们一直在一起长大。我也始终努力让他们明白，家庭是最重要的，而兄弟姐妹则是那些能成为你一辈子最亲密朋友的人，”这位母亲说道。



据娜塔莉亚·叶戈罗娃介绍，她23岁的女儿叶丽扎维塔·克利奇科正在攻读心理学专业。母亲坚信女儿将来会成为一名专业人士。她即将年满24岁，目前居住在荷兰。

这对前夫妇的大儿子、26岁的叶戈尔从事商业活动，在英国的一家贸易公司工作。

与此同时，叶戈罗娃的次子、21岁的马克西姆·克利奇科，和父亲一样选择了体育道路，目前居住在美国。“他追随父亲的脚步投身职业体育，代表美国的一所大学打篮球，同时也效力于乌克兰国家队。 至于谁更像我、谁更像维塔利，我很难这样区分。他们每个人身上既有妈妈的影子，也有爸爸的影子，但同时，每个人都是完全独立的个体，”这位女士说道。

此外，克利奇科的前妻还谈到了孩子们对乌克兰战争的态度。据她介绍，这个话题在他们家中经常被讨论。“当然，我们会谈论乌克兰和战争。这是我们家庭历史的一部分，不可能与他们的生活隔绝。 但与此同时，对我来说，孩子们有权过自己的生活、规划人生并憧憬未来，这一点非常重要。而且，作为母亲，我最引以为豪的，甚至不是他们的成就，而是他们彼此之间深厚的爱。 “对我来说，这是莫大的幸福，”叶戈罗娃说道。

维塔利和娜塔莉亚·克利奇科于1996年4月26日结婚。 克利奇科夫妇育有三个孩子：2000年出生的是儿子叶戈尔-丹尼尔，2002年出生的是女儿叶丽扎维塔-维多利亚，2005年出生的是儿子马克西姆。 这对夫妇的离婚消息于2022年8月曝光。目前，娜塔莉亚·叶戈罗娃居住在德国。

据Oboz.ua援引叶戈罗娃的采访报道称。

值得一提的是，维塔利·克利奇科此前曾解释过为何他的孩子们没有在乌克兰参战。

克利奇科的前

未婚妻解释了为何放弃对女儿的监护权。

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